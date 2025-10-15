تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف بمعالج كوالكوم وبطارية ضخمة سعتها 9000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عدة شركات هذا العام هواتف ذكية مزوّدة ببطاريات سيليكون-كربون (Si/C)، ما أتاح لها دمج بطاريات عالية الكثافة والسعة دون زيادة في سُمك الجهاز. ونتيجة لذلك، أصبحت الهواتف المزودة ببطاريات تتجاوز 6000 مللي أمبير أمرًا شائعًا في السوق.

من جانبها، قدّمت Honor قبل بضعة أشهر هاتف Honor GT Pro ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7200 مللي أمبير. والآن، تشير التسريبات إلى أن الشركة الصينية تخطط لإطلاق هاتف جديد ببطارية سيليكون-كربون هائلة بسعة 9000 مللي أمبير.

بحسب المُسرّب الموثوق Digital Chat Station، سيأتي هذا الهاتف مزودًا بمعالج رائد من كوالكوم، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المعالج هو Snapdragon 8 Elite Gen 5 أم Snapdragon 8 Gen 5.

حتى الآن، لم تصدر Honor أي تصريحات رسمية حول هذا الهاتف المنتظر، إلا أن الشركة تستعد للكشف عن سلسلة Magic8 الجديدة في وقت لاحق اليوم، إلى جانب إطلاق جهازين لوحيين جديدين، أحدهما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

المصدر