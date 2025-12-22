تكنولوجيا: سامسونج تطوّر هاتفًا قابلًا للطي بشاشة عريضة للإطلاق في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات حديثة عن اقتراب أبل من إطلاق هاتف آيفون قابل للطي بتصميم غير معتاد، يتميز بأبعاد عريضة وشاشة داخلية واسعة. وفي السياق نفسه، تشير التقارير إلى أن سامسونج تتحرك بخطوات واضحة لتطوير هاتف قابل للطي بتصميم مشابه، في محاولة لمنافسة أبل مباشرة في هذا الاتجاه الجديد.

وبحسب تقرير جديد، تعمل سامسونج حاليًا على هاتف قابل للطي مزود بشاشة داخلية من نوع OLED قياس 7.6 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، وهي أبعاد غير شائعة في الهواتف القابلة للطي الحالية. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الهاتف خلال العام المقبل، بتصميم أقرب إلى شكل جواز السفر عند الطي.

وفي الوقت نفسه، تتقاطع هذه المواصفات بشكل لافت مع ما يُشاع عن هاتف آيفون القابل للطي، الذي يُقال إنه سيأتي بشاشة داخلية قياس 7.58 بوصة، ما يعزز فرضية التنافس المباشر بين الشركتين على نفس الفئة التصميمية.

وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي بشاشته العريضة سيضم شاشة خارجية قياس 5.4 بوصة، إلى جانب دعمه للشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط.

ومن الجدير بالذكر أن تسريبًا سابقًا خلال الأسبوع الماضي تضمن صورًا لهاتف سامسونج القابل للطي ذي التصميم العريض.

ووفقًا للتسريب، ظهرت هذه الصور ضمن استطلاع أجرته الشركة، ركّز على تقييم تفضيلات المستخدمين فيما يتعلق بتصاميم الهواتف القابلة للطي، ما يعزز من مصداقية هذه التقارير.

