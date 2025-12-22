تكنولوجيا: شاومي تكشف رسميًا عن موعد إطلاق وتصميم Xiaomi 17 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra، بعد أن كانت قد لمّحت خلال الأسبوع الماضي إلى قرب ظهوره في السوق الصينية. وهذه المرة، لم تكتفِ الشركة بتحديد التاريخ، بل استعرضت أيضًا التصميم والخيارات اللونية للهاتف.

وأكدت شاومي عبر منشور على منصة ويبو أن Xiaomi 17 Ultra سيتم الكشف عنه في الصين يوم 25 ديسمبر. وإلى جانب ذلك، نشرت الشركة صورًا رسمية توضح تصميم الجهة الخلفية وخيارات الألوان المتاحة.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، من بينها لون اخضر جديد يحمل اسم Starry Green، إلى جانب اللونين الأبيض والأسود. كما تؤكد الصور التشويقية اعتماد الهاتف على نظام كاميرات خلفية ثلاثي.

ويتميز إصدار Starry Green بواجهة خلفية تحتوي على جزيئات معدنية تمنحه لمسة لامعة أقرب إلى الطابع المعدني. وفي السياق نفسه، أوضحت شاومي أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة، وأزرار تحكم في الصوت بتصميم منفصل، مع هيكل بسُمك يبلغ 8.29 ملم.

وعلى صعيد المواصفات المتوقعة، يُرجّح أن يتم إطلاق Xiaomi 17 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع كاميرا رئيسية بمستشعر من فئة 1 بوصة، وعدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب تحسينات جديدة على عدسات Leica. وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيصل إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

