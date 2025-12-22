تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات كاميرات OPPO Find X9 Ultra القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن تفاصيل مثيرة تخص كاميرات هاتف OPPO Find X9 Ultra المرتقب، والذي يُتوقع أن يأتي كخليفة مباشر لهاتف Find X8 Ultra.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق الهاتف في أبريل من العام المقبل، مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5.

وفي منشور على منصة ويبو، كشف المسرّب المعروف Digital Chat Station عن مواصفات متقدمة لنظام التصوير في الهاتف. ووفقًا للتسريب، سيعتمد Find X9 Ultra على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل في الجهة الخلفية، مع دعم تقريب بصري يصل إلى 10 مرات.

وللمقارنة، كانت OPPO قد قدمت في Find X8 Ultra نظام كاميرات مزدوجة من نوع بيريسكوب، إلا أن الجيل الجديد يبدو أنه سيشهد قفزة واضحة على مستوى الأداء.

إذ يُقال إن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بقدرة التقاط ضوء تتفوق على مستشعرات من فئة قياس 1 إنش، وهو ما يشير إلى تحسينات كبيرة في التصوير الليلي وجودة التفاصيل.

وإلى جانب ذلك، تشير التسريبات إلى وجود كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع حساسية ضوء محسّنة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب أخرى بدقة 50 ميجابكسل قادرة على توفير تقريب بصري حقيقي حتى 10x.

وبحسب المسرّب، سيقدم هذا النظام طولًا بؤريًا أساسيًا يبلغ 230 ملم، يمكن أن يمتد إلى 460 ملم مع الحفاظ على جودة تصوير بمستوى بصري حقيقي.

وفي سياق متصل، كانت OPPO قد أكدت رسميًا في وقت سابق أن هاتف Find X9 Ultra سيأتي ببطارية تتجاوز سعتها 7,000 مللي أمبير، ما يعزز من جاذبية الهاتف كأحد أقوى الهواتف الرائدة المنتظرة.

المصدر