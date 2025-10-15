تكنولوجيا: لينوفو تطلق هاتف Moto G100 2025 بسعر اقتصادي وببطارية ضخمة وكاميرا 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب استعراضها للهاتف النحيف والخفيف Moto X70 Air في صور جديدة، أطلقت لينوفو رسميًا هاتف Moto G100 2025 في الصين، وهو هاتف اقتصادي يجمع بين السعر المعقول والمواصفات القوية، أبرزها البطارية الضخمة.

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 7000 ملي أمبير، تقول لينوفو إنها توفر يومًا كاملًا من الاستخدام المريح، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة بعد ما إذا كانت ستضم الشاحن السريع داخل العلبة.

وتُعد الشاشة من أبرز نقاط قوة الهاتف، إذ تأتي بلوحة LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة 2400×1800 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. وتؤكد لينوفو أن سطوع الشاشة الأقصى يصل إلى 1050 شمعة، مع دعم تقنية DC Dimming التي تساعد على تقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

ومن الداخل، يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2. لكن الهاتف لا يحتوي على منفذ لبطاقة microSD، وهو ما قد يخيب آمال بعض المستخدمين.

أما من ناحية التصوير، فيضم الهاتف كاميرا رئيسية من سوني LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو لتصوير التفاصيل القريبة. بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لتلبية احتياجات الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويتميز Moto G100 2025 أيضًا بمعيار حماية IP64 لمقاومة الماء والغبار، وبمكبرات صوت ستيريو، وثلاثة خيارات للألوان. ويتوفر الهاتف في الصين بسعر 1399 يوان صيني (حوالي 196 دولارًا أمريكيًا)، في حين لم تكشف لينوفو بعد عن موعد إطلاقه عالميًا.

المصدر