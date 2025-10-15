المغاربة يعانقون رقماً قياسياً عالمياً في كرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم رقماً قياسياً عالمياً يصعب تحقيقه قريباً، بل إنه أصبح مرشحاً فوق العادة للإستمرار في الابتعاد بهذا الرقم، وهو الفوز بـ 16 مباراة دولية متتالية.

وقد تحقق هذا الرقم الأسطوري بعد الفوز على الكونغو، وقد بدأت سلسلة انتصارات المغرب في 7 يونيو (حزيران) 2024

وحقق "أسود أطلس" الفوز في 16مباراة متتالية، عقب فوزه على الكونغو 1-0 الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم في الرباط.

وسجل مهاجم فنربهتشه التركي يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد بعد مرور ساعة من عمر اللقاء الذي كان هامشيا لمنتخب "أسود الأطلس" بعدما سبق أن ضمن تأهله إلى النهائيات قبل 10 أيام بفوزه الساحق على النيجر بخماسية.

وجاء في الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة أكس "رقم قياسي تاريخي.. منتخبنا الوطني يحقق إنجازا غير مسبوق بـ16 انتصارا متتاليا"، مضيفا "أسود لا يقهرون".

وكان المنتخب المغربي الذي فاجأ الجميع ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر، أول منتخب إفريقي يضمن مشاركته في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وبدأت سلسلة انتصارات المغرب في 7 يونيو (حزيران) 2024، وكان يتقاسم الرقم القياسي السابق البالغ 15 انتصارا مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال تتويجه بكأس أوروبا 2008 قبل أن تنتهي في يونيو (حزيران) 2009.

وباستطلاع موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، فقد جاء فيها :"أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم الدولية هو 15، وقد حققته إسبانيا من 26 يونيو (حزيران) 2008 إلى 20 يونيو (حزيران) 2009.

وقد بدأت إسبانيا مسيرتها بفوزها على روسيا 3-0 في نصف نهائي بطولة أوروبا 2008، وجاء فوزها الخامس عشر على التوالي بفوزها 2-0 على جنوب أفريقيا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس القارات 2009. خلال سلسلة انتصاراتها، لم تتلقَّ إسبانيا سوى هدفين (من بلجيكا وتركيا) بينما سجلت 39 هدفًا".

والآن هل يطالب المغاربة الموسوعة العالمية بتعديل مادتها قريباً وتسجيل الرقم القياسي العالمي في عدد الانتصارات الكروية الدولية باسم المغرب؟