لبنى عبد العزيز وفيصل الزهراني يطلقان ترويجًا جديدًا لمسلسلهما القادم العائد

فيصل الزهراني يعلن مشاركة لبنى عبد العزيز بالمسلسل الجديد

وقال فيصل الزهراني خلال الفيديو: "جاييكم بمسلسل جديد من معي" ثم ظهرت معه بالفيديو لبنى عبد العزيز.

وكتبت لبنى عبد العزيز تعليقاً على الفيديو جاء كالتالي: "العائد - لبنى عبد العزيز - فيصل الزهراني - فرح السرب - سفر السرب"، في إشارة إلى شخصياتهما السابقة في مسلسل "خريف القلب" الذي جمعهما سابقاً.

@lubnazofficial #العائد #لبنى_عبدالعزيز #فيصل_الزهراني #فرح_السرب #سفر_السرب @FaisalAlzahrani فيصل الزهراني original sound - لبنى عبد العزيز الخالدي original sound - لبنى عبد العزيز الخالدي يُذكر أن مسلسل "خريف القلب" يُعد أول عمل درامي سعودي رومانسي من إنتاج سعودي-تركي مشترك، ومقتبساً من قصة تركية أصلية.كما تفاعل الزهراني مع الفيديو الذي نشرته لبنى وقام بسؤال جمهوره: "ها وش تعتقدون أدوارنا هذي المرة؟ أخوان؟"، مما أثار فضول المتابعين حول طبيعة الشخصيات التي سيجسدانها في هذا العمل المنتظر.

مسلسل "العائد"

آخر عمل جمع لبنى عبدالعزيز وفيصل الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:03 مساءً - من خلال فيديو نشره كل من الفنانةوالفنانعبر حساباتهما على "التيك توك" أعلنا من خلاله عن عمل قادم سيجمعهما سوياً وهو مسلسل "العائد".مسلسل " العائد" اجتمع فيه كل من الفنانة لبنى عبد العزيز وفيصل الزهراني وهو من إخراج الأستاذ حسين الحليبي وتأليف نورا العمري، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026 ومكون من 45 حلقة من إنتاج شركة صدف، وسيعرض عبر mbc، شاهد، وسيتم تصويره في مدينة الرياض.وكان آخر عمل جمع لبنى عبد العزيز وفيصل الزهراني هو مسلسل "خريف القلب"، تقع أحداثه في 90 حلقة. وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما؛ فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية، والعكس بالعكس. وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.المسلسل من بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، وتصدّر الترند في المملكة العربية السعودية منذ أن عُرضت حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

مسلسل "المحامية".. آخر عمل لـ لبنى عبدالعزيز

ويعرض الآن للفنانةمسلسل "المحامية " والذي جسدت فيه دور "مها" وصرحت حينها لـ"الخليج 365" عن العمل قائلة: إن المسلسل يُعتبر أو يُصنّف على أنه أول عمل قضائي بقيادة نسائية، وليس المقصود فيه بالقيادة النسائية (مها)، الشخصية التي أجسّدها، وإنما في العمل سنتناول 4 قضايا بجانب قضيتي وهي المحامية (مها). وهنالك أربع بطلات، يعني ابتداءً من الفنانة روان والعنود وفاطمة وسمر، كلٌّ منهن ستكون لها قضية. ونقوم نحن بمساعدتها والترافع عنها.وكشفت حينها أنها تحضر لأعمال قادمة وقالت: "أحضّر لجمهوري الحبيب خلال الفترة القادمة ثلاثة أعمال ونصوصاً جديدة، تمت الموافقة على اثنين والثالث اعتذرت عنه؛ لتضارُب الوقت. وسأعلن عنها وقت الاتفاق التام على الأعمال؛ لأنه بالفترة الحالية لم يُسمح لنا بعدُ بالإعلان عنها".مسلسل "المحامية"، هو من أعمال شاهد الأصلية، من كتابة نورا العمري. وإخراج جاسم المهنا. ويضم: لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، محمد الحجي وآخرين. ويقع في 10حلقات.