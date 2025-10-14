الأمير هاري يظهر بشكل عفوي.. ميغان تنشر مقاطع فيديو من رحلتهما إلى نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - أمضت ميغان ماركل، مؤخرًا بعض الوقت في مدينة نيويورك برفقة الأمير هاري. وزار الزوجان أصدقاءهما، منهم النجم إد شيران وسيرينا ويليامز، كما حضرا حفل "مشروع العقول السليمة" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. ويبدو أن قلب دوقة ساسكس لا يزال مُعلقًا بمدينة نيويورك.

ميغان ماركل توثق لحظاتها السعيدة في نيويورك

بعد رحلة عمل ميغان ماركل إلى نيويورك برفقة زوجها، حرصت على التعبير عن تجربتها في مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".

الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على لقب الشخصية الإنسانية

وضم الفيديو مشهداً للسُحب من الطائرة وهي تحلق في السماء، يليه لمحة عن كعكات بأشكال مرحة، تتضمن رمزاً تعبيرياً لوجه مبتسم وسيارة أجرة تسير في شوارع نيويورك.كما وثّقتصورة قدميها وهي ترتدي جوارب مريحة، ثم مجموعة من الأحذية ذات الكعب العالي مصفوفة. وعرضت خزانة ملابسها المخصصة للسفر على رف ملابس ضم بناطيل وسترات رسمية.ولم تفوت دوقة ساسكس هذا الفيديو دون لقطة مرحةوهو يقف حافي القدمين، مبتسماً، ويرتدي بنطالاً رياضياً رمادياً، وينتقل الفيديو بعد ذلك إلىتُصوّر نفسها وهي تضع المكياج، كما ضم لقطة أخرى لها وللأمير هاري وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء التقاط الصور في حفل "مشروع العقول السليمة"، وبعدها فيديو لهما خلف الكواليس وهما يمزحان.ووثّقتصوراً لـ بيتزا يبدو أنهما استمتعا بتناولها بعد الحفل، وكذلك وثّقت فيديو للأمير هاري عندما اعتلى المسرح ليُقدّم الجلسة الأولى، بعنوان "الازدهار أم البقاء: كيف يُبلي الشباب في العصر الرقمي؟"، بينما قدّمت هي الجلسة الثانية، بعنوان "كيف تسبّبت إعادة برمجة الطفولة الكبرى في أزمة عالمية في الصحة النفسية، وكيف يُمكننا عكس مسارها".وظهرت لقطات أخرى مرحة مع إد شيران وسيرينا ويليامز، وعلّقتعلى منشورها قائلة: "إلى اللقاء يا نيويورك - شكراً على الذكريات! أنتِ حقاً تُجيدين إبهار الفتيات".للمزيد من الأخبار: تصريح نادر.. الأمير وليام يذكر شقيقه هاري بالاسم بعد سنوات القطيعة الملكية

يذكر أنه مؤخراً، وتحديداً في حفل أُقيم يوم الخميس 9 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حصل دوق ودوقة ساسكس على لقب "الشخصية الإنسانية" تقديراً لجهودهما في مجال الصحة النفسية. وقال الأمير هاري لدى تسلمه الجائزة: "الليلة، نجتمع جميعاً هنا للتركيز على ما يظل من أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا".

وأضاف خلال كلمته: "دعوني أشارككم رقم 4000، هذا هو عدد العائلات التي يمثلها مركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي حالياً -عائلات تضرر أطفالها أو فقدوهم للأبد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أربعة آلاف قضية في مكتب محاماة واحد فقط! وهذا الرقم لا يمثل سوى الآباء الذين تمكنوا من ربط ظروف أطفالهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

مُتابعاً: "الآباء الذين أدركوا إمكانية اللجوء إلى القضاء، والذين لديهم القدرة على متابعته في أثناء حزنهم، والآباء الذين وجدوا طريقهم للمساعدة في مواجهة بعض أغنى وأقوى الشركات في العالم، وحتى بعد ذلك، قد لا يكون هناك سبيل لحل مشكلة الآباء المفجوعين، لأن هذه الشركات ترفض الكشف عن معلومات أطفالهم ونشاطهم على منصاتها. لو كانت هذه عواقب غير مقصودة قبل عشر سنوات، فماذا هي الآن؟".

واختتم حديثه: "هذه لحظة محورية في مهمتنا الجماعية لحماية الأطفال ودعم الأسر في العصر الرقمي".

فيما أكدت ميغان ماركل أنها وزوجها يناقشان كثيراً كيفية حماية طفليهما، آرتشي البالغ من العمر 6 سنوات، ليلي البالغة من العمر 4 سنوات، مع تقدمهما في السن، قائلة: "مثل العديد من الآباء، نفكر باستمرار في كيفية الاستفادة من فوائد التكنولوجيا مع الوقاية من مخاطرها".

