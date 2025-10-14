نجوم أعطوا لأبنائهم فرصة خوض تجربة الإخراج الأولى

روجينا تدعم ابنتها مايا في أولى تجاربها الإخراجية

أشرف عبد الباقي وابنته زينة.. تجربة جديدة في عالم الدراما

عادل إمام وابنه رامي.. شراكة فنية ممتدة

يحيى الفخراني وابنه شادي.. تعاون من نوع خاص

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - تشهد الساحة الفنية في السنوات الأخيرة ظاهرةً لافتةً للأنظار، تتمثل في استعانة عدد من النجوم الكبار بأبنائهم لتولي مهمة إخراج أعمالهم الفنية، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما. هذه الظاهرة التي تجمع بين العائلة والفن تعكس رغبة الآباء في دعم أبنائهم ومنحهم الثقة الأولى للانطلاق في عالم الإخراج، وسط بيئة تنافسية شديدة في المجال الفني.انضمت الفنانة روجينا مؤخرًا إلى قائمة النجوم الذين منحوا أبناءهم فرصة دخول عالم الإخراج، بعد أن أعلنت عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد يحمل اسم "مفاجأة سارة". ويتولى إخراج المسلسل ابنتهافي أولى تجاربها الإخراجية، حيث تم البدء في التحضيرات الأولية للعمل وترشيحات الفنانين المشاركين في البطولة.قد تحبين قراءة.. تعرفوا إلى المُكرمين في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، درست الإخراج خارج مصر، وعملت سابقًا كمساعد مخرج مع عدد من كبار المخرجين خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعدها في تكوين رؤية فنية ناضجة دفعتها لخوض تجربتها الأولى بثقة. ويُعد هذا التعاون تتويجًا لمسيرتها التدريبية، ودليلاً على إيمان والدتها بموهبتها وحقها في فرصة حقيقية بين الكبار.يعد الفنان أشرف عبد الباقي من أبرز النجوم الذين دعموا أبناءهم في المجال الفني، حيث اختار أن يقف إلى جانب ابنتهفي أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ""، الذي بدأ عرضه علىفي مطلع أكتوبر الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يساند فيها "عبد الباقي" ابنته، فقد سبق أن شارك في فيلمها ""، الذي كان بمثابة انطلاقتها الأولى في الإخراج.يمكنك قراءة أيضاً.. نجاح أشرف عبد الباقي بالعودة للدراما التلفزيونية من خلال تجسيد الشخصيات المُعقدةتدور أحداث مسلسل "ولد بنت شايب" حول رجل مسن متقاعد، يجسد شخصيته الفنان، يعيش برفقة خادمته التي تقدمها الفنانة انتصار، بينما يظهر نبيل عيسى في دور رجل أعمال محتال يعمل في مجال العملات المشفرة، وتشارك كل من ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني في شخصيات مرتبطة بالشركة التي يديرها، حيث يجمع العمل بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة.من الصعب الحديث عن التعاون العائلي في المجال الفني دون التوقف عند الثنائي الأشهر عادل إمام وابنه رامي، اللذين قدّما نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الأب والابن، استمر لعقود من الزمن وتركَّا بصمة قوية في تاريخ الدراما والسينما المصرية، حيث بدأت علاقة التعاون بينهما عندما منح الزعيم ابنه الفرصة الأولى في الإخراج من خلال فيلم "" عام 2002، ليكون ذلك العمل نقطة انطلاق لـ رامي إمام في عالم الإخراج.تابعى أيضاً.. بعد الاحتفال بزفافه.. مَن هو العريس عادل رامي إمام حفيد الزعيم؟أثبت رامي إمام نجاحه كمخرج موهوب من خلال عدد من الأعمال، قبل العودة للعمل مع والده مرة أخرى وتوالت بعد ذلك نجاحاتهما، حيث تعاون الثنائي في فيلم "حسن ومرقص"، إلى جانب سلسلة طويلة من المسلسلات الناجحة لـ عادل إمام، منها: فرقة "ناجي عطا الله"، "العراف"، "صاحب السعادة"، "مأمون وشركاه"، "عفاريت عدلي علام"، "عوالم خفية"، وأخيرا "فلانتينو".أما الفنان الكبير يحيى الفخراني، فكان من أوائل الداعمين لنجلهفي بداياته الإخراجية، حيث منحه فرصة إخراج مسلسل "الخواجة عبد القادر" الذي عُرض عام 2012. بعد أن عمل "شادي" لسنوات كمساعد مخرج اكتسب خلالها خبرة ميدانية كبيرة، وحقق العمل نجاحًا لافتًا وقت عرضه ولاقى شادي إشادات نقدية في أولى تجاربه الإخراجية.اطعلي على.. يحيى الفخراني: عادل إمام صاحب مواقف لا تنسى.. ونبيل الحلفاوي كان أصدق الأصدقاءونجح "شادي" في تجربته الأولى الأمر الذى دفع والده لأن يستعين به في أعمال أخرى مثل "دهشة" و"ونوس" و"نجيب زاهي زركش" ورغم النجاحات التي حققها شادي الفخراني، إلا أنه لم يخض حتى الآن تجربة إخراجية بعيدة عن والده، وهو ما يجعل هذا التعاون العائلي واحداً من أكثر العلاقات الفنية خصوصية واستمرارية في الدراما المصرية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».