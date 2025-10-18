محمد هنيدي يعلن عن موعد بدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - كشف الفنان محمد هنيدي عن موعد بدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية والذي يعود من خلاله إلى السينما منذ عرض آخر أفلامه السينمائية "مرعي البريمو" عام 2023. محمد هنيدي يكشف عن اسم وأفيش فيلمه الجديد ومن خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" أعلن الفنان محمد هنيدي عن موعد بدء تصوير أحدث أفلامه السينمائية والذي سيأتي بعنوان "الإسترليني"، كما كشف عن "الأفيش" الخاص بالفيلم.

وقال الفنان محمد هنيدي في منشوره: " الاسترليني، جاري التحضير بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي، التصوير بإذن الله بعد العيد".



وقد ظهر الفنان محمد هنيدي على الصورة الدعائية للفيلم بشكل غامض وهو ينظر بشكل حاد ويحمل أسلحة ويرتدي ملابس سوداء مما أثار الفضول لدى جمهوره ومُتابعيه. محمد هنيدي يُعلن عن تعاونه مع المؤلف يوسف معاطي في الدراما التلفزيونية ويعيش الفنان محمد هنيدي خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث كان قد بدأ التحضيرات للعمل على تقديم مسلسل تلفزيوني جديد والذي يتعاون من خلاله مع المؤلف يوسف معاطي والذي يعود للدراما التلفزيونية منذ آخر مسلسل تلفزيوني قدمه مع الفنان عادل إمام وهو مسلسل "عفاريت عدلي علام".



وكان قد كشف الفنان محمد هنيدي من خلال صفحته على "فيسبوك"، عن بدء التحضيرات الخاصة بمسلسل جديد يأتي بعنوان "عابدين"، وذلك من خلال نشر صورة جمعته بالكاتب يوسف معاطي، وعلق عليها قائلاً: "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله"، ولم يتم تحديد موعد عرض المسلسل، وإنّ كان سيتم عرضه بموسم دراما رمضان المُقبل من عدمه.



وكان آخر المسلسلات التلفزيونية التي قدمها الفنان محمد هنيدي هو مسلسل "شهادة معاملة أطفال" والذي تم عرضه على مدار 30 حلقة خلال موسم دراما رمضان الماضي، وشاركه في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي، أحمد ثابت، كريم العمري، وجاء المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج الراحل سامح عبد العزيز.



