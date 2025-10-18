جيسي عبده وزوجها مفيد الرفاعي بصورة رومانسية من مدينة كان الفرنسية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 11:03 مساءً - نشرت الفنانة جيسي عبده مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام وثّقت من خلالها لقطات من زيارتها الأخيرة وزوجها المنتج مفيد الرفاعي إلى مدينة كان الفرنسية، بالاضافة للقطات منوعة أخرى لها أظهرت رشاقتها وهي تسير في شوارع المدينة بمفردها. كذلك كانت لقطة مميزة جمعت جيسي عبده بزوجها المنتج مفيد الرفاعي وصديقتها الممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنان المتواجدين أيضًا في كان. علمًا أن جيسي عبده انضمت مؤخرًا لمسلسل "لوبي الغرام" الذي سيعرض في رمضان المقبل 2026.

جيسي عبده وزوجها مفيد الرفاعي يستمتعان بوقتهما في كان



على خلفية موسيقى أغنية "عايشالك" للفنانة إليسا، نشرت الفنانة جيسي عبده مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام ومنها لقطة رومانسية جمعتها بزوجها المنتج مفيد الرفاعي في أحد المقاهي بالهواء الطلق في لحظات سعيدة غمرها الحب الذي يجمعهما. وظهرت جيسي عبده بملابس رياضية باللون البيج الغامق وكانت تضع قبعة على رأسها. فيما جاءت تسريحة شعرها على شكل ذيل الحصان. وكانت جيسي عبده تعانق زوجها متكئة على كتفه فيما هو يمسك بيدها. وكانا يستمتعان بوقتهما وهما يضحكان والسعادة تغمرهما.

ومن بين مجموعة الصور واحدة لجيسي وهي تتسوق من أحد المتاجر في مدينة كان، وأخرى جمعت جيسي عبده وزوجها المنتج مفيد الرفاعي وصديقتها الفنانة ماغي بو غصن وزوجها المنتج صاحب شركة " إيغل فيلمز" جمال سنان من أحد المقاهي في مدينة كان الفرنسية وهم يمضون أوقاتًا سعيدة معًا.

https://www.instagram.com/p/DP8iBPIAQho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP8iBPIAQho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP8iBPIAQho/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جيسي عبده لزوجها: إن كان للزمان صدفة فأنت أروعها



وكذلك نشرت جيسي عبده صورة مع زوجها مفيد الرفاعي عبر ستوري حسابها على إنستغرام على خلفية أغنية " أجمل إحساس" للفنانة إليسا عبرت فيها أيضًا عن مدى حبها له حيث علقت على الصورة "إن كان للزمان صدفة فأنت أروعها".

صداقة ماغي بو غصن وجيسي عبده

تربط ماغي بو غصن وجيسي عبده صداقة منذ سنوات طويلة. ففي حين أن الصداقات الحقيقية أصبحت نادرة في الوسط الفني، تبدو لافتة تلك الصداقة التي تجمع الفنانتين ماغي بو غصن وجيسي عبده. فهذه الصداقة تمتد لسنوات عدة وتمتاز أنها حقيقية وبعيدة عن المصالح الشخصية. وكانت ماغي بو غصن وجيسي عبده اجتمعتا في رمضان الفائت بمسلسل "بالدم" بعد لقائهما معاً في المسلسل الكوميدي "جوليا" منذ سبع سنوات الذي عرض في رمضان 2018 حيث أطلت ماغي بو غصن حينها بدور جوليا وجيسي عبده بدور ريما. وكانت تجمعهما بالمسلسل صداقة متينة تترافق والعديد من المواقف والأحداث الكوميدية التي كانت ترافقهما في العمل. كذلك اجتمعتا في مسلسل "كاراميل" في رمضان من العام 2017 حيث أطلت ماغي بدور مايا وجيسي عبده بدور رهف وأيضاً في فيلم "حبة كاراميل".

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

جيسي عبده في مسلسل "لوبي الغرام" لرمضان المقبل 2026

انضمت الفنانة جيسي عبده لفريق مسلسل "لوبي الغرام" الذي سيعرض في رمضان المقبل 2026 وستشارك جيسي عبده الفنانين معتصم النهار وباميلا الكيك بطولة العمل الذي يندرج ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية الرومانسية. مؤخرًا شارك المنتج جمال سنان صاحب شركة الإنتاج "إيغل فيلمز" انضمام الفنانة جيسي عبده إلى مسلسل "لوبي الغرام" من خلال نشره عبر حسابه على إنستغرام فيديو قصير جمعه بالفنانة جيسي عبده وهما يوقّعان في أحد الأمكنة العامة، على عقد المسلسل الذي هو من كتابة وسيناريو وحوار منة فوزي وجيمي بو عيد وإخراج جو بو عيد. وبعد توقيع العقد، تبادل جمال سنان وجيسي عبده التي أطلت بملابس رياضية باللونين الأسود والأبيض، التهاني والمصافحة رافعين إصبعهما بالإشارة للرقم واحد. وعلق المنتج جمال سنان على الفيديو: "لوبي الغرام.. رمضان ٢٠٢٦ انضمام النجمة الصديقة جيسي عبدو لبطولة العمل الرمضاني الجديد.. مسلسل كوميدي اجتماعي تشاهدونه في رمضان والله ولي التوفيق ".

View this post on Instagram A post shared by Jamal Sannan - جمال سنان (@jamalsannanofficial)



