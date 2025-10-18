كيت بلانشيت: الممثلة القديرة التي ألقت درساً في الإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - شابة أسترالية، ذات ملامح جذابة، وروح خفيفة، تهوى السفر، جاءت إلى مصر كسائحة، وانبهرت بحضارتها وشعبها، ورغبت في المُكث لوقت أطول عما خططت له. ولكن نفاد أموالها وقف عائقاً؛ فكان الحظ حليفها؛ حيث طلبها أحد صنّاع السينما للمشاركة بدور "كومبارس" في الفيلم المصري "كابوريا" بطولة النجم الراحل أحمد زكي.

ولم تنتهِ القصة هُنا؛ بل بدأت مسيرة كيت بلانشيت، تلك النجمة العالمية التي تركت بصمتها في السينما وكذلك في الحياة الإنسانية. واليوم يتم تكريمها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، بمنحها جائزة Champion of Humanity تكريماً لدورها في الدفاع عن قضايا اللاجئين، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

كيت بلانشيت التي تحملت المسؤولية في سنٍ صغير

وُلدت (كاثرين إليز بلانشيت) التي عُرفت بعد ذلك باسم كيت بلانشيت، في ملبورن بأستراليا عام 1969، لأب أمريكي الأصل وأم أسترالية. كانت نشأتها صعبة بعض الشيء؛ فقد وُلدت في أسرة متوسطة الحال، ثم تُوفي والدها وعائل الأسرة وهي في سن العاشرة؛ مما جعلها تنضج مُبكراً وتتحمل المسؤولية قبل أوانها، واعتمدت على نفسها في سن صغير؛ معنوياً ومادياً.

في البداية، درست بلانشيت الاقتصاد والفنون الجميلة، ولكن لم تجد شغفها في تلك التخصصات؛ لذلك انطلقت نحو التمثيل، والتحقت بالمعهد القومي للفنون المسرحية في سيدني وتخرجت عام 1992.

انتقلت بلانشيت من مسرحية لأخرى، ومن دَور ثانوي في السينما لدَور رئيسي؛ حتى نجحت في أن تُثبت موهبتها من دون أيّة واسطة؛ معتمدة على نفسها فقط كما اعتادت منذ طفولتها. وما شبّت عليه شابت عليه؛ ليصل صيتها للعالمية.

الانتقال السريع والسلس للعالمية

جاءت شهرة بلانشيت الدولية مع فيلمها الشهير "Elizabeth" الذي أُصدر عام 1998، وجسّدت من خلاله شخصية الملكة إليزابيث الأولى، وكان أداؤها يتمتع بالأداء السهل الممتنع، وحصدت عن دورها أول ترشيح أوسكار لها.

بعد سنوات قليلة، شاركت بلانشيت في ثلاثية "The Lord of the Rings" التي بدأت عام 2001 حتى 2003 للمخرج بيتر جاكسون، بدور "غالادرييل"، وكان هذا الدور الأيقوني فاصلاً في مسيرتها العالمية؛ حيث أكسبها شهرة كبيرة، وخلّد ملامحها في ذاكرة الجمهور.

عام 2004، كان عام الحظ بالنسبة لبلانشيت؛ حيث جسّدت شخصية الممثلة كاثرين هيبورن في فيلم "The Aviator" للمخرج مارتن سكورسيزي؛ لتفوز بأول جائزة أوسكار في مسيرتها عن فئة أفضل ممثلة مساعدة.

لم تتأخر بلانشيت كثيراً؛ لتلحق الأوسكار الأولى بالثانية عام 2013، عن دورها في فيلم "Blue Jasmine" من إخراج وودي آلن؛ حيث جسّدت بدورها الدراما النفسية والتعقيدات البشرية.

أما بالنسبة لأحدث أعمالها الفنية؛ فقد تفوّقت بلانشيت على نفسها في فيلم "TÁR" الذي أُصدر عام 2022، وجسّدت خلاله دَور قائدة أوركسترا عالمية تواجه صراعاً أخلاقياً. وقد نالت عليه عشرات الجوائز، منها جائزة البافتا، و جوائز النقاد العالمية.

تكريمات تليق بمسيرتها الفنية

يُذكر أن بلانشيت على مدار مسيرتها، فازت بجائزتي أوسكار، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وثلاث جوائز BAFTA؛ إضافةً إلى عشرات الجوائز من مهرجانات دولية كفينيسيا وبرلين وتورونتو.

وفي عام 2018، مُنحت زمالة مؤسسة الأفلام البريطانية BFI Fellowship؛ تقديراً لإسهاماتها في السينما العالمية. كما ترأست لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي عام 2018؛ لتصبح واحدة من أهم الأصوات النسائية في هوليوود.

الجانب الإنساني في حياة بلانشيت

تزوجت كيت بلانشيت عام 1997 من المخرج الأسترالي آندرو أبتون، وأنجبت منه 3 أبناء- داشيل، رومـان، وإغناتيوس- وبعد عدة أعوام تبنّت طفلة تُدعى إديث. وتعيش بلانشيت مع أسرتها بين سيدني ولندن؛ نظراً لطبيعة عملها.

لم تكتفِ بلانشيت بالجانب الفني فقط في حياتها؛ بل أوْلت جانباً كبيراً من حياتها لقضايا المُناخ واللاجئين. وقد تم اختيارها نظراً لأعمالها الإنسانية المتكررة؛ لتكون سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ودائماً ما تحرص على زيارة مخيمات في بلدانٍ عدة، كما ألقت خطابات أكثر من مرة في الأمم المتحدة، دعت من خلالها إلى تعزيز التعاطف العالمي مع اللاجئين.

ومن أشهر خطاباتها، قالت بلانشيت: "حين تنظر في عيون أم فقدت بيتها، تدرك أن الإنسانية هي الوطن الحقيقي".

أبرز أفلام كيت بلانشيت

The Lord of the Rings Trilogy 2001 -2003: ثلاثية الملحمة الشهيرة للمخرج بيتر جاكسون، جسّدت فيها شخصية "غالادرييل"، ملكة الجان الحكيمة، وكانت واحدة من رموز السلسلة.

Babel -2006: فيلم درامي من إخراج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، شاركها البطولة براد بيت. تناول الفيلم التباين الثقافي بين البشر من خلال أربع قصص متقاطعة.

Notes on a Scandal -2006: فيلم بريطاني بطولة مشتركة بينها وبين جودي دنش، جسّدت كيت فيه شخصية معلمة تدخل في علاقة ممنوعة مع أحد طلابها؛ مما يؤدي إلى أزمة كبيرة، ورُشّحت عنه للأوسكار.

I’m Not There -2007: فيلم تجريبي عن حياة المغني بوب ديلان، أدّت فيه كيت أحد وجوه ديلان المختلفة، في أداء منحها جائزة غولدن غلوب وترشيحاً جديداً للأوسكار.

Thor: Ragnarok -2017: انضمت كيت إلى عالم مارفل السينمائي بدَور "هيلا"، وقدّمت واحداً من أقوى الأدوار النسائية الشريرة في أفلام الأبطال الخارقين.

