مسلسلات رمضان 2026... حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل المصيدة خلال أيام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية؛ حيث تعمل على أكثر من مشروع جديد على مستوى السينما والتلفزيون، منها مسلسل تُشارك به في موسم، يحمل اسم "المصيدة".مسلسلتأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبو سيف، وإنتاج ممدوح شاهين؛ حيث تشهد تلك الأيام معاينة أماكن التصوير، وتسكين باقي الأدوار، على أن ينطلق التصوير نهاية شهر أكتوبر الجاري، أو مطلع شهر نوفمبر على أقصى تقدير، فور عودة حنان مطاوع من مدينة الجونة، واكتمال مرحلة التحضيرات، ليُصبح من ضمن المسلسلات الأولى التي تدخل مرحلة التصوير، المُقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.مسلسلالجديد، مكوّن من 15 حلقة فقط، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التي لا تخلو من الإثارة والتشويق؛ حيث ستطل حنان على جمهورها في رمضان المُقبل، بشخصية جديدة ومختلفة، تستغرق وقتاً من التحضير والبروفات.يمكنك قراءة.. لن يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.. آخر تطورات الجزء الثالث من أشغال شقةوتتواجد حنان مطاوع، في مدينة الجونة حاليّاً؛ حيث تُشارك في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والمُقامة حتى يوم 24 أكتوبر، من خلال فيلم "عيد ميلاد سعيد"، والذي شهد افتتاح فعاليات الدورة الجديدة.اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day" لافتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه عالمياً خلال عرضه الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي 2025 بالولايات المتحدة، أحد أبرز المهرجانات العالمية التي أسسها النجم روبرت دي نيرو، وقد فاز الفيلم هناك بثلاث جوائز رئيسية هي: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة، وحصلت عليها سارة جوهر، التي تخوض بالفيلم أولى تجاربها في الأفلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة توحة، التي تعمل خادمة صغيرة في منزل أسرة ثرية، وتنشأ بينها وبين ابنة الأسرة نيللي علاقة إنسانية مؤثرة، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً معنى الاحتفال بعيد ميلادها، إلا أنها تقرر تنظيم حفل صغير لصديقتها في محاولة لبث الفرح في حياة الآخرين، بينما تُخفي بداخلها شوقاً طفولياً صادقاً لأن تحتفل بيوم كهذا ذات مرة.

يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، خديجة أحمد، والعمل إنتاج مشترك بين كلّ من محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، إلى جانب النجم العالمي جيمي فوكس الذي يشارك في الإنتاج، في تجربة استثنائية تمزج بين السينما المصرية والعالمية.

