اليابان | عام الحصان: انطلاق الروح اليابانية بخطى جامحة نحو 2026

بما أن عام 2026 سيكون عام الحصان وفق التقويم الصيني التقليدي، نستعرض في هذه المقالة العلاقة التي تربط هذا الحيوان بالمعابد اليابانية، إلى جانب عدد من الأمثال المتنوعة المرتبطة به.

صلوات ومهرجانات

وفقا لدورة حيوانات الأبراج الاثني عشر المعروفة باللغة اليابانية باسم ”إيتو“، سيكون عام 2026 عام الحصان، وستستخدم صورة الحصان في الزخارف ذات الطابع الخاص و بطاقات التهنئة بالعام الجديد ”نينغاجو“، والتقويمات التي تنتشر عادة في جميع أنحاء البلاد من ديسمبر/كانون الأول وحتى بداية العام الجديد.

لطالما حظيت الخيول في اليابان بتبجيل كبير باعتبارها خيول مكرسة للآلهة منذ العصور القديمة، ما أدى إلى ظهور تقليد التبرع بها للمعابد الشنتوية. ولكن نظرا لأن هذا النوع من التبرعات كان ممكنا فقط للأشخاص الأثرياء وذوي المكانة الرفيعة، لذا أصبحت نماذج الخيول المصنوعة من الطين أو الخشب أو القش أو مواد أخرى تقدم كبدائل. ومع مرور الوقت، ظهرت ألواح خشبية بسيطة مزينة بصور الخيول، تعرف باسم ”إيما“، ويمكن رؤيتها معلقة في المعابد اليوم ومكتوب عليها أمنيات الناس للمستقبل.

تقيم اليابان أيضا عددا من المهرجانات المرتبطة بالخيول، من بينها مهرجان سوما نوماوي الشهير في فوكوشيما، والذي يشارك فيه مئات الفرسان وهم مرتدون دروع الساموراي. وتقام احتفالات يابوسامي في المعابد، حيث يطلق الرماة سهامهم على الأهداف أثناء ركوبهم الخيل كنوع من الصلوات.



ألواح إيما الخشبية المعلقة في معبد كاميغامو في كيوتو (© بيكستا).

الحصان يرمز إلى وقت الظهيرة

كانت دورة الإيتو تاريخيا تستخدم لتحديد اتجاهات البوصلة وأوقات اليوم. الرمز ”غو (午)“ الذي يعني ”حصان“، يقابل الجنوب في الاتجاهات. وفي النظام الذي كان يقسم فيه اليوم إلى 12 ”ساعة“، كانت ساعة الحصان تقع في منتصف النهار، أي من الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا. وهو ما يعادل تقريبا وقت الظهيرة، ويمكن ملاحظة استخدام هذا الكانجي في كلمات مثل ”الصباح (午前، غوزين أو قبل الظهيرة)“ و”الظهيرة (午後، غوغو)“، بالإضافة إلى ”الساعة الثانية عشرة تماما أو (正午، شوغو)“.

ومن الجدير بالذكر أن الكانجي الخاص المستخدم في دورة الإيتو يختلف عن ذلك المستخدم في الحياة اليومية. فكانجي الإيتو الذي يرمز للحصان هو غو (午)، أما عند الحديث عن الخيول عموما فيستخدم كانجي أوما (馬).



صورة لأحرف الكانجي الخاصة بـ 12 حيوانا من دورة الإيتو. وبالترتيب باتجاه عقارب الساعة من الأعلى وهي الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب، والخنزير البري (© بيكستا).

أمثال عن الخيول

(馬の耳に念仏) ”أوما نو ميمي ني نِينبوتسو“: ويعني ”تلاوة صلاة نينبوتسو في أذن الحصان“ وهو مثل ياباني يقال عن سماع كلام غير مفهوم أو لا يؤخذ بعين الاعتبار، تماما كما لو أن الخيول لا تفهم ترديد اسم بوذا أميدا في هذا النوع من الصلاة.



لا يمكن للحصان أن يفهم صلاة نينبوتسو، لذا فإن تلاوتها مضيعة للوقت (© بيكستا).

(馬が合う) ”أوما غا آو“: ويعني حرفيا ”يتوافق الحصان جيدا“ ويستخدم للتعبير عن انسجام الأشخاص مع بعضهم البعض، مستوحاة من فكرة أن الفارس عندما يكون متناسقا مع حصانه يسير كل شيء بسلاسة.

(人間万事塞翁が馬) ”نينغين بانجي سايو غا أوما“: ومعناه ”كل الأمور بالنسبة للبشر تشبه حصان رجل مسن عند الحصن“. وهو مثل ياباني شهير يعبر عن أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من المستحيل التنبؤ بالخير أو الشر فيها. وهو مستوحى من قصة صينية قديمة تتحدث عن رجل عجوز عاش في حصن حدودي. وفي أحد الأيام، هرب حصانه، لكنه عاد لاحقا ومعه نوع آخر من الأحصنة الجميلة. ركب ابنه الحصان الجديد فسقط وكسرت ساقه. لكن هذا الحادث كان من حسن حظه، إذ إنه لم يستدع للحرب.

(生き馬の目を抜く) ”إيكي أوما نو مي أو نوكو“: ويعني ”اقتلاع عين حصان حي“، وتقال عن الأشخاص الذين يحققون أرباحا من خلال ممارسات دنيئة قد تكون مشكوكا بها قانونيا.

(下馬評) ”غيباهيو“: يعني حرفيا ”أحاديث ما بعد النزول عن الحصان“. في الماضي، عندما كان الناس ينزلون عن خيولهم عند بوابات القلاع أو المعابد، كان الخدم وغيرهم ممن ينتظرون أسيادهم يتبادلون الأحاديث الجانبية والثرثرة. واليوم تستخدم عبارة ”الحديث عند النزول“ للإشارة إلى الإشاعات أو الكلام غير الموثوق من أشخاص غير معنيين مباشرة بالأمر.

(尻馬に乗る) ”شيريؤما ني نورو“: ويعني ”الركوب على ظهر حصان خلف شخص آخر يمسك باللجام“ أو ”اتباع مؤخرة الحصان الذي يسير أمامك“، وتقال لمن يتبع كلام أو أفعال الآخرين دون تفكير أو رأي مستقل.

(馬脚をあらわす) ”باكياكو أو أراواسو“: ومعناه الحرفي ”إظهار قوائم الحصان“، وتستخدم بمعنى ”إظهار الحقيقة أو كشف عيوب الشخص“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: © بيكستا)