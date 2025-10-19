وزير العدل يدشن امتحان تنظيم مهنة القانون دورة أكتوبر 2025

دشن وزير العدل د. عبد الله درف، ظهر اليوم، بمباني كلية الاقتصاد بجامعة النيلين، امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) دورة أكتوبر 2025م، بحضور والي الخرطوم الأستاذ محمد عثمان حمزة.

وقال درف: “نحن سعداء بأن ندشن الامتحان لهذه الدورة بولاية الخرطوم لأول مرة بعد الحرب”. وأضاف أنهم حرصوا على انعقاد هذه الدورة في ولاية الخرطوم لإرسال رسالة لجميع أهل السودان بأن ولاية الخرطوم قد عادت فيها الحياة إلى طبيعتها واستعادت عافيتها، وكذلك لإرسال رسالة لمواطني ولاية الخرطوم بأن يعودوا إليها لإعمارها بعد أن أصبحت آمنة.

وذكر أن الطلاب الجالسين للامتحان قد قدموا من كل ولايات السودان، وقال إن هذا يمثل رسالة للداخل والخارج بأن عزيمة الشعب السوداني لا تنكسر، والشعب السوداني لديه إرادة قوية وعزيمة ماضية لإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية.

وتقدم درف بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في انعقاد الدورة، ممثلة في والي الخرطوم، وإدارة جامعة النيلين، وشرطة ولاية الخرطوم، والمدعي العام العسكري، ومنسوبي وزارة العدل، وكل الجهات التي جعلت تنظيم هذه الدورة ممكناً.

وخص الوزير الأهل في الفاشر برسالة قائلاً: “نحيي صمود وبسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة، وصبر أهلنا بالفاشر، ونقول لهم كل أهل السودان يقفون خلفكم مساندين ومعاضدين حتى يتم النصر بإذن الله. وقال: “الفاشر في قلب كل أهل السودان”.

من جانبه، أوضح مولانا إيهاب بشري، سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، أن المجلس قد استكمل القانون واللائحة، وأن الدورة تعقد في مركزين في ولاية الخرطوم، حيث يجلس 1302 ممتحن أساس و581 ممتحن ملاحق، والمركز الثاني بولاية كسلا، ويجلس 1352 ممتحن أساس و661 ملحقاً، إضافة إلى حالات خاصة.

وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وخص بالشكر ولاة ولايتي الخرطوم وكسلا، ومستشفى حاج الصافي، وجامعة النيلين، وشرطة ولاية الخرطوم، ولجنة الأمن بولايتي الخرطوم وكسلا، ومستشفى كسلا، وجامعة كسلا.

سونا