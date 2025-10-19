المريخ والهلال يطلبان المشاركة في الدوري الرواندي

معلومات مؤكدة تفيد بان القمة السودانية (المريخ والهلال) قدما طلبا إلى اتحاد كرة القدم الرواندي (FERWAFA) بغرض الانضمام إلى الدوري الرواندي الممتاز للموسم الحالي، الذي انطلق مؤخرًا. وبحسب معلومات (نادينا) فإن الاتحاد الرواندي اوضح أنه تسلّم الطلب ورفعه إلى رابطة الدوري الرواندي للنظر في إمكانية بدء مشاركة الناديين اعتباراً من الجولة الخامسة من المسابقة.

ويتوقع ان تتلقى القمة السودانية الرد على الطلب خلال الـ48 ساعة المقبلة..

نادينا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

