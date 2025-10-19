مناوي: ما تتعرض له الفاشر إبادة جماعية بدعم من نظام أبوظبي

قال حاكم اقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، منى اركو مناوي، إن الهجمات التي تتعرض لها مدينة الفاشر من المليشيا الإرهابية المدعومة من نظام أبوظبي ترقى الى مرتبة الإبادة الجماعية.

وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون السودان، في اليوم المفتوح لمناصرة الفاشر، ان هذه الجرائم لا مثيل لها في القرن الحادي والعشرين.

ووصف مناوي الجرائم التي تجري في الفاشر من قبل المليشيا المتمردة بالجرائم الكبيرة، مشيرا الى الاستهداف لمواقع تجمعات المواطنين من الاطفال والنساء، والتي استشهد فيها المواطنين باعداد تفوق المائة، مشيرا الى مجزرة الجامع، وقبلها مجزرة دار الارقم حيث كان معظمهم من النساء والاطفال.

ومن ناحية اخرى وجه مناوى رسالة لأهل الفاشر ممتدحا صمودهم، مؤكدا انهم في الطريق اليهم. واضاف أن بسالتهم ستُسجَّل في صفحات التاريخ.

واشار الى دور اللجنة الوطنية العليا لفك حصار الفاشر ، مبينا انها تضم مختلف الولايات والاقاليم والسياسيين وغيرهم ورغم انها مدنية ولكنها لها دور كبير فى فك حصار الفاشر ، مشيدا بدور الجنود في الارض في الدفاع عن الفاشر .

سونا