هايدي موسى تعلن موعد حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - فاجأت الفنانة هايدي موسى جمهورها ومتابعيها خلال الأيام الماضية بعقد قرانها على الإعلامي الشهير محمد غانم، في حفلٍ بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

هايدي موسى تعلن موعد زفافها

وفي أحدث ظهور لها، أكدت هايدي موسى على سعادتها الكبيرة بالتهاني وردود الفعل الإيجابية حول خبر زواجها، وأعلنت عن موعد حفل الزفاف مؤكده أنه سيكون في نوفمبر المقبل داخل القلعة.

أما عن تحضيراتها لعقد قرانها، فقالت هايدي موسى: "أنا بدأت من بدري أوي، قصة حبي أنا ومحمد قديمة، وقررنا نعلنها كمفاجأة في عقد القران، مكنتش متخيلة أن الموضوع هيكون صعب كده، بس اللي كان مهونه محمد، هو محمد بس أبصله ارتاح".

احتفال مميز بعقد القران

يُشار إلى أنأكدت على حبها وتقديرها لزوجها الإعلامي الرياضي محمد غانم مذيع قنوات أون سبورت، وشاركت متابعيها بالعديد من الصور والمقاطع المميز من عقد قرانها عبر إنستغرام وكتبت تعليق قالت فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني اليوم مع من اختاره قلبي، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا بالخير وأرزقنا المودة والرحمة".

وخلال الحفل ارتدت هايدي موسى، فستان أبيض اللون طويل بتصميم محتشم يتناسب مع أجواء عقد القران، واكتفت بتزبن أحد الجانبين بتطريز بسيط وناعم، واعتمدت مكياج بسيط أبرز جمالها بألوان ترابية وجعلت شعرها منسدلاً بطريقة ويفي بسيطة.

وجاء إعلان هايدي عن زواجها بعد شائعات تم تداولها بشكلٍ كبير حول زواجها في السر خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، ووقتها علقت هايدي وقالت: "الزواج شيء طبيعي وحلو وحلال ربنا وفرحة، وعندما يحدث ويكون هناك شيء رسمي الناس ستعرف بها".

هايدي موسى تعيش تجربة قاسية

وفي سياقٍ آخر، مرتبتجربة خاصة خلال الصيف الماضي،وذلك عندما رحلت أختها عزة موسى بشكلٍ مفاجىء، ووقتها أعلنتعبر حسابها الشخصي على إنستغرام خبر الوفاه في منشور قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أختى عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ولم تعلن هايدي موسى لمتابعيها موعد ومكان صلاة الجنازة ولا أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب الوفاه وهل كانت تعاني شقيقتها من أي مشكلة صحية قبل رحيلها.

