سعر النفط الخام يظهر إشارات إيجابية تلوح في الأفق – توقعات اليوم – 16-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق (ADNH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.426 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.465 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد