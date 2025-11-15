بسمة بوسيل تتحدث بصراحة عن طلاقها من تامر حسني وتفاصيل جديدة مثيرة

دبي - فريق التحرير: تحدّثت الفنانة بسمة بوسيل، في لقاء تلفزيوني مغربي، عن طلاقها من الفنان تامر حسني، كاشفة أنّ انفصالهما تم مرتَين. وأوضحت أن الطلاق الأول وقع بعيدًا عن الأنظار، بينما كان الطلاق الثاني علنيًّا وتناولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

ونفت بسمة ما يشاع حول أن الغيرة كانت السبب الرئيس للانفصال، مؤكّدة أن الأسباب الحقيقية أكثر خصوصية وشخصية. وقالت خلال برنامج “رشيد شو”: “الغيرة لم تكن سبب الطلاق، هناك أسباب عديدة أخرى. ما يُنشر على مواقع التواصل غالبًا لا يعكس الحقيقة.”

وأضافت أنها استطاعت تجاوز الفترة الصعبة التي تلت الطلاق، مشدّدة على أن علاقتها الحالية بتامر حسني تقوم على الاحترام المتبادل، لا سيّما لوجود أبنائهما. وأكّدت أنها تحرص على تربية أبنائهما وسط جو من الانسجام، وقالت: “الآن أعيش في مصر لكي يكون أولادي قريبين من والدهم في هذه المرحلة العمرية، لكنني أتطلع للعودة إلى المغرب عندما يلتحق أولادي بالجامعة.”

وأوضحت بسمة أن الطلاق الثاني هو الذي أُعلن للعامة، قائلة: “طلاقي الأخير من تامر هو الثاني بيننا، كان هناك طلاق سابق لكن الأخير هو الذي أعلناه.”

وفي سياق متصل، شهدت الأسرة لقاءً سعيدًا قبل أسبوع، إذ احتفل تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم بحضور بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، ما يعكس حرص الطرفين على الحفاظ على روح الأسرة والتواصل الإيجابي من أجل الأبناء.