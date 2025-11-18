دبي - فريق التحرير: كشف النّجم الكنديّ جاستن بيبر أنّه تعرّض لسقوط مؤلم أثناء التّزلّج تركه في وجع شديد.
الفنّان البالغ واحدًا وثلاثين عامًا قال خلال بثّ مباشر على “تويتش” استمرّ أربع ساعات، إنّه هبط بقوّة على وركه بعد أن وقع عن لوح التّزلّج الكهربائيّ Onewheel، مضيفًا: “ضلوعي تؤلمني بشكل فظيع”.
وتابع قائلًا: “هذا الألم يقتلني… أحاول التّماسك، لكنّ الوضع صعب.”
وأشار صاحب أغنية Peaches إلى أنّه بالكاد يستطيع القيام بأيّ نشاط دون أن يشعر بالألم — بما في ذلك الغناء وحتّى الضّحك.
ورغم ذلك، أصرّ على متابعة البروفة الحيّة استعدادًا لمشاركته في مهرجان كوتشيلا ٢٠٢٦.
ومن حسن الحظّ أنّ المهرجان يُقام في أبريل، هذا ما يمنحه الوقت الكافي للتّعافي تمامًا قبل الموعد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خطيرة تقلق الجمهور.. جاستن بيبر يتعرّض لحادث تزلّج مؤلم وتفاصيل حالته تُكشف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.