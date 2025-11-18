ARK Invest تقتنص 10 ملايين دولار في Bullish بعد هبوطه إلى مستوى قياسي amid موجة بيع لأسهم التشفير

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - رفعت شركة ARK Invest بقيادة كاثي وود من تعرضها لبورصة العملات المشفرة Bullish يوم الاثنين، بعدما اشترت أسهمًا بقيمة 10.2 ملايين دولار في ظل تراجع السهم إلى مستوى قياسي جديد خلال موجة هبوط حادة تضرب أسهم شركات التشفير المتداولة علنًا.

وفقًا للإفصاح اليومي لتداولات ARK، أضاف صندوق ARK Innovation المُرمز (ARKK) نحو 191,195 سهمًا من Bullish، بينما اشترى صندوق ARKW ما يقرب من 56,660 سهمًا، كما حصل صندوق ARKF على 29,208 أسهم.

جاءت الخطوة فيما هبط سهم Bullish المُرمز (BLSH) بنسبة 4.5% ليصل إلى 36.75 دولارًا يوم الاثنين، مواصلًا مسار تراجع استمر لأشهر وأدى إلى هبوط السهم بنحو 46% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما تأتي عملية الشراء قبل يوم واحد من إعلان Bullish عن أرباح الربع الثالث، والمتوقع صدورها يوم الأربعاء. وكانت البورصة المدعومة من بيتر ثيل قد سجّلت إيرادات معدّلة بلغت 57 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ67 مليونًا قبل عام، لكنها انتقلت من خسارة قدرها 116.4 مليون دولار إلى صافي ربح بلغ 108.3 ملايين دولار.

سهم Bullish يصل إلى أدنى مستوى منذ إدراجه. المصدر: Google Finance

أسهم التشفير تهبط مع انهيار السوق

شهدت الأسهم المرتبطة بقطاع العملات المشفرة تراجعًا حادًا خلال الهبوط الأخير في السوق. شركات التعدين والبنية التحتية كانت الأكثر تضررًا.

تراجع Marathon Digital المُرمز (MARA) بنسبة 4% يوم الاثنين، وما يزال يكافح لاستعادة زخمه بعد هبوط متواصل خلال الأسبوع الماضي. كما أنهت شركتا Riot Platforms المُرمز (RIOT) وCleanSpark المُرمز (CLSK) الجلسة في المنطقة الحمراء.

شركة Strategy التابعة لمايكل سايلورالتي تحتفظ باحتياطات كبيرة من البتكوين تراجعت بنسبة 2% أمس، وهبطت بأكثر من 18% خلال آخر خمس جلسات تداول.

أما Circle المُرمز (CRCL)، مُصدرة العملات المستقرة التي طُرحت للاكتتاب العام هذا العام، فقد أنهت اليوم منخفضة بأكثر من 6%، وتراجعت بأكثر من 26% خلال الأيام الخمسة الماضية.

Circle تهبط بأكثر من 6%. المصدر: Yahoo! Finance

ولم تكن Coinbase، أكبر بورصة أمريكية للعملات المشفرة، بمنأى عن الهبوط. فقد أغلق سهم COIN منخفضًا بنسبة 7% عند 263.95 دولارًا بعد تراجع استمر طوال الجلسة، في انعكاس لموجة البيع الواسعة عبر الأصول عالية المخاطرة.

بتكوين تقترب من القاع وفقًا لتوم لي ومات هوغان

قد تكون بتكوين (BTC) بصدد الوصول إلى قاع السوق هذا الأسبوع، وفقًا لتوم لي، رئيس BitMine، ومات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise.

أرجع لي موجة الهبوط إلى القلق المتبقي بعد موجة التصفية الكبرى في 10 أكتوبر، إلى جانب عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقال إن المؤشرات الفنية تظهر علامات على إنهاك عمليات البيع، مستشهدًا بتحليلات توم ديمار من Demar Analytics.

واتفق هوغان مع هذا الرأي، واصفًا نطاق الأسعار الحالي بأنه “فرصة استثنائية نادرة” للمستثمرين طويلَي الأجل. كما عزى التراجع إلى التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات، وعمليات بيع الحيتان، والتوترات الجيوسياسية، والقلق بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير سياسات الرسوم الجمركية للرئيس ترامب.