بتكوين تهبط تحت 90 ألف دولار: مديرا BitMine وBitwise يتوقعان بلوغ القاع هذا الأسبوع

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - قد تصل بتكوين إلى قاعها هذا الأسبوع، وفقًا لتوم لي، رئيس BitMine، ومات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise Asset Management، وذلك بعد أن هبطت بتكوين لفترة وجيزة تحت مستوى 90 ألف دولار، وهو أدنى سعر لها خلال سبعة أشهر.

لي خلال مقابلة مع CNBC يوم الاثنين إن سوق العملات المشفرة ما يزال يعاني من تبعات موجة التصفية الضخمة في 10 أكتوبر، وإن المتداولين يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وأوضح: “كل ذلك يخلق هذا الضغط الهبوطي. لكن الخبر الجيد هو وجود إشارات على الإنهاك. تحدثت مع توم ديمار من Demar Analytics، ويعتقد أن هناك مؤشرات على تكوّن قاع قد يحدث خلال هذا الأسبوع.”

هبطت بتكوين (BTC) لفترة وجيزة تحت مستوى 90 ألف دولار يوم الثلاثاء، بحسب CoinGecko، وهو مستوى لم يُسجّل منذ أبريل.

وأوضح مديرون تنفيذيون في شركات تشفير لـCointelegraph في وقت سابق هذا الأسبوع أن الضعف الحالي في السوق يعود إلى مجموعة عوامل، تشمل التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات، وعمليات البيع طويلة الأمد من جانب الحيتان، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

توم لي ومات هوغان يتفقان على أن القاع بات قريبًا للغاية.

فرصة نادرة للمستثمرين طويلَي الأجل

اتفق هوغان على أن القاع وشيك، مضيفًا أن مستويات الأسعار الحالية تمثل “فرصة استثنائية نادرة” و”هدية للمستثمرين على المدى الطويل”.

وأشار أيضًا إلى أن قلق المتداولين من وضع الاقتصاد، وتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ورسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، قد يكون من أسباب الضغط الذي يشهده السوق.

وقال: “أعتقد أننا نقترب من القاع. أرى هذا فرصة شراء ممتازة للمستثمرين طويلَي الأجل. كانت بتكوين أول أصل ينعكس قبل الهبوط الواسع في السوق، أشبه بطائر الكناري في منجم الفحم الذي يشير إلى المخاطر في كافة الأصول عالية المخاطرة.”

وأضاف: “أعتقد أنها ستكون أول ما يصل إلى القاع، وأتفق مع توم. نحن قريبون جدًا من تلك المرحلة. لذا أرى أنها فرصة مثيرة للمهتمين بالاستثمار على مدى عام أو أكثر.”

توقعات BitMine: بتكوين إلى قمة جديدة قبل نهاية العام

تتداول بتكوين حاليًا عند نحو 90,718 دولارًا، بانخفاض 28% عن أعلى مستوى تاريخي تجاوز 126 ألف دولار الذي بلغته في 6 أكتوبر.

لكن لي يتوقع أن تستعيد بتكوين كامل خسائرها وأن تسجّل ذروة جديدة مدفوعةً بارتفاع مرتقب في سوق الأسهم لاحقًا هذا العام.

وقال: “من الآن وحتى نهاية العام، أنا متفائل بشأن الأسهم. كان هذا الضعف في النصف الأول من نوفمبر متوقعًا، لكن مع تعافي الأسواق أعتقد أن ذلك سيدفع بتكوين لتسجيل أعلى مستوى جديد.”