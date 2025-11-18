ترند الترفيه يتصاعد.. السعودية تستقبل أكثر من 12 مليون زائر في 3 أشهر فقط وإقبال غير مسبوق!

دبي - فريق التحرير: شهد قطاع الترفيه في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي ٢٠٢٥ نشاطًا متزايدًا وتوسعًا في حجم الفعاليات والتراخيص، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للترفيه (GEA)، الذي أظهر تسجيل ١٢.٦ مليون زائر واستمرار النمو في مختلف المؤشرات التنظيمية والرقابية.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الفعاليات الترفيهية ٤٦٨ فعالية أقيمت في ١١٦ مدينة على مستوى المملكة، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة وشمولها لمختلف مناطق المملكة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع إلى ٦٤٩٩ شركة، في دلالة على زيادة الفرص الاستثمارية واستمرار تطور قطاع الترفيه بالمملكة.

وفي الجانب التنظيمي، أصدرت الهيئة ١٨٣٩ ترخيصًا خلال الربع الثالث، بنسبة ارتفاع بلغت ٤٨.٩% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي، شملت مختلف أنواع الأنشطة الترفيهية والعروض الحية والمراكز الترفيهية والمواهب الفنية. كما بلغ عدد الزيارات الرقابية أكثر من ٢٤٢٠٠ زيارة بارتفاع نسبته حوالي ٤%، ما يعكس مواصلة الجهود الرقابية لضمان التزام الأنشطة الترفيهية بالأنظمة والمعايير المعتمدة.

وأوضح التقرير أن نسبة التزام الأنشطة الترفيهية المصرحة وصلت إلى ٩٣%، وهو مؤشر يعكس تحسن مستوى وجودة التجارب الترفيهية، وارتفاع كفاءة الإشراف والمتابعة.

كما شهد القطاع ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى جودة الخدمات، حيث ارتفع مؤشر قياس رضا الزوار إلى ٩٤% مقارنة بـ٨٩% في العام السابق، محققًا نموًا بنسبة ٥%، ولضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالي، فقد قامت الهيئة بتقييم أكثر من ٢٠٣ فعالية ترفيهية و ٦٧٢ مركز ترفيهي و١٣ مدينة ترفيهية في قطاع الترفيه، ضمن برامجها في تصنيف الأنشطة الترفيهية والمستثمرين.

وتؤكد الهيئة العامة للترفيه أن جهودها التنظيمية والإشرافية تسهم في تعزيز جودة الأنشطة الترفيهية وتمكين المستثمرين من تطوير تجارب مميزة وآمنة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في بناء قطاع ترفيهي مزدهر ومستدام.