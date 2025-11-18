الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-11-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-18 12:28PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة مونيرو (XMRUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 373.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 471.00.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا