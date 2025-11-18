تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-11-2025

تراجع سعر عملة مونيرو (XMRUSDT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 373.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 471.00.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد