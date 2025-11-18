تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-11-2025

تقدم قليلاً سعر عملة أيوتا (IOTAUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1360، ليستهدف مستوى الدعم 0.1170.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط