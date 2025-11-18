مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والقوات البحرية لتوفير الاجلاس المدرسي

اتفقت وزارة التعليم والتربية الوطنية وقوات البحرية السودانية على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتوفير الاجلاس المدرسي . وكشف د. التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية خلال لقائه الاثنين ببورتسودان لواء مهندس دكتور حاج احمد مدير إدارة الامداد والهندسة بالقوات البحرية، ان مذكرة التفاهم تأتي في اطار مشروع الوزارة لصيانة الاجلاس والمدارس التي تضررت بسبب الحرب، مشيراً الى أن اللقاء بحث كيفية إعادة الإعمار للمؤسسات التعليمية والمدارس وصيانة الاسقف والاجلاس بجانب سكن المعلمين. فيما اكد اللواء مهندس حاج أحمد امتلاكهم كل الماكينات والمصانع وآلات التصنيع والمهارات التي تمكنهم من تنفيذ المشروع بمواصفات جيدة. سونا

