مصر تتمسك بتنفيذ مقترحات «الرباعية» لتسوية الصراع في السودان

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، تمسك بلاده بتنفيذ مقترحات الآلية الرباعية والدفع نحو وقف إطلاق نار دائم لضمان حماية وحدة الدولة السودانية. وطرحت الآلية الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، في 12 سبتمبر الماضي، خارطة طريق لتسوية النزاع في السودان تقوم على تأمين هدنة إنسانية يعقبها وقف إطلاق نار دائم وابتدار عملية سياسية.

وأجرى بدر عبد العاطي اتصالًا بنظيره السوداني محي الدين سالم. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي أكد في الاتصال على “أهمية التنفيذ الكامل لبيان الرباعية بكافة بنوده، والدفع نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار بما يضمن حماية وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية”.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. وسجل وزير الخارجية المصري، في 11 نوفمبر الحالي، زيارة إلى بورتسودان شرقي السودان، حيث عقد لقاءً مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كما أجرى مع نظيره السوداني مباحثات رسمية.

وأفاد عبد العاطي بأن ثوابت الموقف المصري تدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، وترفض محاولات تقسيم البلاد والإضرار باستقرارها، مجددًا إدانته للفظائع والانتهاكات المروعة في الفاشر بولاية شمال دارفور. وارتكبت قوات الدعم السريع، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، انتهاكات شملت القتل الجماعي، وتصفية المرضى، واحتجاز الأشخاص بغرض الحصول على فدى مالية، واغتصاب النساء، بعد سيطرتها على الفاشر في 26 أكتوبر الماضي.

ودعا عبد العاطي إلى إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ويواجه 21.1 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي، فيما حدثت مجاعة في الفاشر وكادقلي وسط تحذيرات من انتقالها إلى 22 منطقة إضافية.

التيار