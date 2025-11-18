البيتكوين ينهار مؤقتًا: سعره يهبط دون 90 ألف دولار ويخسر مكاسب العام!

شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يمحو مكاسبه لهذا العام ويهبط دون 90 ألف دولار لفترة وجيزة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ نحو سبعة أشهر قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا، إذ قلّصت حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والحذر المرتبط بتأخّر صدور البيانات الاقتصادية، الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وسجّلت أكبر عملة مشفّرة في العالم انخفاضًا بنسبة 2.6% لتتداول عند 92,482 دولارًا، وذلك بحلول الساعة 09:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي (14:40 بتوقيت غرينتش).

وتراجع البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 24 ساعة عند 89,409 دولارات، ليصبح أقل بنحو 30% من ذروته في أواخر أكتوبر فوق 126 ألف دولار.

وتسارع الهبوط بعد أن فشلت العملة الرقمية في الحفاظ على مستوى الدعم عند نحو 94 ألف دولار، لتُفعِّل ما يُعرف بالـ"تقاطع المميت" (Death Cross) بين متوسطات الحركة القصيرة والطويلة الأجل.

وأُعيد فتح الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي بعد أطول إغلاق في تاريخها، ويقول محللون إن الجولة المقبلة من البيانات الكلية ستكون حاسمة في تشكيل توجهات المستثمرين.

وقال إيليا كالتشيف، محلل "نيكسو ديسباتش" لموقع Investing.com: "إذا أظهرت بيانات التضخم والعمالة مزيدًا من التباطؤ، قد نشهد ارتدادًا قصير المدى؛ أما إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجّح أن تظل الأسواق ضمن نطاقات ضيقة وتحكمها التدفقات حتى عطلة نهاية الأسبوع".

الشكوك بشأن خفض الفائدة تشعل موجة تجنّب المخاطر

تزايدت شكوك المستثمرين في أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر. وأشار مسؤولو الفيدرالي، بمن فيهم الرئيس جيروم باول، إلى تردد في المضي قدمًا نحو تيسير إضافي، ما ترك المستثمرين في حالة عدم يقين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

كما ساد الحذر الأسواق بسبب نقص البيانات الكافية بعد أسابيع من التأخير الناتج عن الإغلاق الحكومي الأخير.

ومن المقرر أن يبدأ تراكم البيانات بالانحسار هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس.

ضغوط إضافية: تباطؤ تدفقات صناديق بتكوين الفورية وموجات التصفية

ساهم ضعف التدفقات إلى صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot ETFs) في تعزيز موجة الهبوط، مع ابتعاد المستثمرين المؤسسيين عن الشراء في ظل تزايد التقلبات.

كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وشركات التعدين بشكل حاد، ما زاد من نفور المخاطر عبر قطاع الأصول الرقمية.

ويأتي الهبوط أيضًا عقب سلسلة من موجات التصفية الضخمة في أسواق مشتقات العملات المشفرة، حيث تم تفكيك مراكز برافعة مالية بمليارات الدولارات.

وأظهرت بيانات الجهات التحليلية الرئيسية أنه في وقت سابق من الشهر، تم القضاء على أكثر من 19 مليار دولار من المراكز في غضون 24 ساعة واحدة فقط، ما أدى إلى عمليات بيع قسرية.

وكان آخر تداول للبيتكوين دون مستوى 90 ألف دولار في أواخر أبريل. وعودتها إلى تلك المستويات يبرز مدى سرعة تدهور ثقة المستثمرين مع إعادة تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية وتوقيت خفض الفائدة الأميركية.

تعطّل مواقع العملات المشفرة بعد انقطاع كبير في Cloudflare

تعرّضت شركة "كلاودفلير" لانقطاع كبير في شبكتها يوم الثلاثاء، أدى إلى تعطّل الخدمات الأمامية لعدد واسع من منصات العملات المشفرة وعدد من المواقع الرئيسية. وتعتمد ملايين التطبيقات على بنية الشركة التحتية في جوانب الأمن والتوجيه والحوسبة الطرفية.

وكانت من بين الجهات المتضررة منصات "كوينباس" و"كراكن"، إضافة إلى مواقع وخدمات كبيرة غير مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك ChatGPT وSpotify وX.

وأقرت "كلاودفلير" بالمشكلة عند نحو الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت UTC عبر صفحة الحالة لديها، ووصفتها بأنها "تدهور داخلي في الخدمة". وقالت لاحقًا إنها حدّدت المشكلة وتعمل على نشر حلّ لها.

وتزامن الانقطاع مع أعمال صيانة مجدولة في عدد من مراكز بيانات الشركة، رغم أن "كلاودفلير" لم تؤكد وجود ارتباط بين الأمرين، ولم تقدّم تفاصيل إضافية حول السبب.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع جماعي للألتكوينز

سجلت معظم العملات البديلة خسائر حادة يوم الجمعة وسط موجة تجنّب المخاطر الأوسع نطاقًا.

وانخفض الإيثيريوم — ثاني أكبر عملة مشفرة — بنسبة 2.5% لتصل إلى 3,074.07 دولار.

كما تراجع الريبل، ثالث أكبر عملة، بنسبة 4.4% إلى 2.18 دولار.