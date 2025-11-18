مؤسس BitMEX: سعر البيتكوين قد يعود إلى مستوى 80 ألف دولار جراء الضغط الائتماني

يتوقع “آرثر هايز”، المؤسس المشارك لـ “BitMEX”، أن يختبر سعر البيتكوين من جديد منطقة 80 ألف دولار، مع دخول السوق في مرحلة ضغط ائتماني ناتج عن تراجع السيولة وارتفاع المخاطر على الأصول عالية التقلب.

حيث أشار في مقاله الأخير إلى أن هبوط سعر البيتكوين من 125 ألف إلى 90 ألف دولار، في وقت تقترب فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية من قمم تاريخية، يعد إشارة واضحة لحدث ائتماني قريب، خصوصا مع تراجع مؤشر سيولة الدولار منذ يوليو.

ويرى “هايز” أن الأسهم الأمريكية قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مع ارتفاع محتمل في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما قد يدفع صانعي السياسات لإطلاق برامج سيولة طارئة لدعم الاستقرار.

وفي حال حدوث موجة ذعر تتبعها محفزات جديدة، يتوقع أن يهبط سعر البيتكوين بقوة إلى نطاق 80–85 ألف دولار قبل أن يشهد انتعاش قوي قد يدفعه، بحسب توقعاته، نحو 200–250 ألف دولار بنهاية العام.

تدفقات الصناديق تكشف هشاشة السوق:

أكد “هايز” أن جزء من صعود سعر بيتكوين الأخير لم يكن نتيجة طلب مؤسساتي حقيقي، بل نتاج تدفقات غير مستقرة من صناديق التحوط والبنوك التي استفادت من صفقات الأساس بين صناديق ETF وعقود CME.

ومع تقلص الفوارق السعرية، تخلت هذه الجهات عن مراكزها، ما حول التدفقات الداخلة إلى تدفقات خارجة مفاجئة أربكت المستثمرين الأفراد.

وأشار أيضا إلى أن نفس الظاهرة طالت سندات الخزانة الرقمية، حيث يتوقف إصدارها عندما تتحول علاوات القيمة الصافية إلى خصومات.

ومع تباطؤ نشاط صناديق ETF وتراجع إصدارات DAT، فقد السوق مصدرين أساسيين لضغط الشراء غير المرتبط بالعوامل الاقتصادية المباشرة.

ورغم التحذيرات قصيرة الأجل، يؤكد “هايز” أن مستقبل سعر البيتكوين على المدى البعيد ما يزال قوي، مستندا إلى احتمالات توسع السيولة النقدية، إضافة إلى ما يعتبره مصادقة غير مباشرة من الرئيسين الأمريكي “ترامب” والصيني “شي”.

واعتبر أن امتعاض بكين من مصادرة الولايات المتحدة للبيتكوين المرتبط بمجمع تعدين صيني يعكس إدراك القيادة الصينية لقيمة الأصل على المدى الطويل.

