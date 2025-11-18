شكرا لبحثكم عن خبر اعتماد مشاريع صحية وتعليمية جديدة في تبن بتمويل محلي لتعزيز الخدمات الأساسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / حكيم الشبحي

أقرت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025م برئاسة محافظ المحافظة اللواء أحمد عبد الله علي تركي وبحضور مديرعام مديرية تبن المهندس هود بغازي اعتماد عدد من المشاريع الخدمية الجديدة في مديرية تبن وذلك خلال اجتماعها الذي خصص لمناقشة أولويات احتياجات المناطق المحرومة وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية في المديرية.

وشملت القرارات توسعة المركز الصحي في الكيلة الشقعة وإنشاء مركز صحي جديد في منطقة اللحوم إضافة إلى بناء مظلة في مدرسة عبد الرحمن الغافقي بمنطقة كدمة عوض علي بتمويل من السلطة المحلية في مديرية تبن.

وفي تصريح لمدير عام مديرية تبن المهندس هود محمد صالح بغازي أكد أن اعتماد هذه المشاريع يمثل خطوة مهمة تلبي جانبا من احتياجات المواطنين وتستجيب لأولويات السلطة المحلية في تحسين واقع الخدمات الأساسية.

وقال بغازي "إن اعتماد مشروعين لإنشاء مراكز صحية في منطقتي اللحوم والعند، إلى جانب تركيب مظلة شمسية في مدرسة عبدالرحمن الغافقي بالمحلة يعكس اهتمام قيادة المحافظة بمديرية تبن ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها خصوصا في المناطق التي ظلت لسنوات بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع."

وأضاف "سنقوم من جانبنا بتسهيل مهام الجهات المنفذة وتسليم مواقع المشاريع فور استكمال الإجراءات مع متابعة التنفيذ ميدانيا لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة والمعايير الهندسية المعتمدة."

وأكد المهندس بغازي أن السلطة المحلية في تبن ستواصل العمل على متابعة واعتماد المزيد من المشاريع التي تخدم المواطنين مشيرا إلى أن المديرية باعتبارها الأكبر في محافظة لحج بحاجة إلى دعم مستمر يتناسب مع حجمها وكثافتها السكانية.