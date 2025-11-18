شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فقد البيتكوين التداول فوق 100,000 دولار وسجل أدنى مستوى في 7 أشهر؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم البيتكوين، العملة الرقمية الأم دخلت رسمياً سوقاً هابطة مع بداية هذا الشهر، بعدما تراجع سعرها بنسبة 22% منذ بلوغه ذروة اقتربت من 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وبعد أن كانت العملة مرتفعة بما يصل إلى 35% منذ بداية العام، قلّص الهبوط الأخير مكاسبها إلى أقل من 4% بحلول الجمعة.

وتسارع وتيرة البيع هذا الأسبوع؛ إذ هبطت بيتكوين إلى نحو 94,700 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى تتداول عنده العملة منذ نحو ستة أشهر.

سوق هابطة للبيتكوين



يزيد من الضغط على بيتكوين احتمال إقدام المستثمرين طويلَي الأجل على إغلاق مراكزهم لجني الأرباح بعد المكاسب الهائلة التي حققتها في السنوات الأخيرة.

وقال جيري أوشي، رئيس قسم الرؤى في الأسواق العالمية لدى شركة Hashdex Asset Management: "عانت بيتكوين نتيجة ضغوط البيع من جانب الحائزين على المدى الطويل الذين يقومون بجني الأرباح، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والظروف المتعلقة بالسيولة، وغيرها من العوامل الاقتصادية الكلية."

ولم تتمكن بيتكوين من تحقيق تعافٍ ذي معنى منذ الانهيار المفاجئ في 10 أكتوبر، عندما أعاد الرئيس دونالد ترامب إشعال حربه التجارية مع الصين. ووفقاً لبيتر تشونغ، رئيس شركة Presto Research، فقد غادر بعض المشترين والبائعين السوق منذ ذلك الحين، ما قلّص حجم الأوامر وترك السعر أكثر عرضة للتقلبات.

وقال تشونغ عبر بريد إلكتروني:



"تتعرض بيتكوين لضغوط مثلها مثل باقي الأصول عالية المخاطر (راجع تحركات أسهم الذكاء الاصطناعي)، لكن الجانب السلبي تضخّم بفعل عامل خاص بالعملات المشفرة — وهو أن دفاتر الأوامر أصبحت أنحف بعد عمليات التصفية في 10 أكتوبر، التي أضرت بعدد كبير من صانعي السوق في القطاع."

رحلة العودة — حتى الآن



حتى الأسابيع القليلة الماضية، كان العام جيداً نسبياً لبيتكوين. فقد كانت العملة تُتداول حول 69 ألف دولار قبيل إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، قبل أن ترتفع بنحو 83% — وسط تقلبات — إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.

وتجاوزت بيتكوين مستوى 100 ألف دولار لأول مرة في أوائل ديسمبر 2024، بعدما راهن المستثمرون على أن إدارة ترامب ستتبنى نظماً تنظيمية داعمة للعملات المشفرة.

وقد احتضن ترامب قطاع العملات المشفرة، وخففت إدارته الرقابة التنظيمية ودعت لتشريعات داعمة له. وتم تمرير "قانون GENIUS" من الكونغرس وتوقيعه من ترامب في يوليو، ما دشن حقبة تنظيمية جديدة للعملات المستقرة.

كما عيّن ترامب بول أتكينز، المسؤول المؤيد للعملات المشفرة، لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات، فيما باتت العملات المشفرة تدخل التيار العام أكثر فأكثر، مع إطلاق منتجات متداولة في البورصة تتيح للمستثمرين وصولاً أسهل لعمليات البيع والشراء.

وكانت بيتكوين تتداول حول 94 ألف دولار عند بداية العام. وقد محت الآن مكاسبها خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 13.4% هذا العام، وقفزت أسعار الذهب بنسبة 53%.

وبينما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط أيضاً، إلا أن المستثمرين اتجهوا نحو الشراء عند التراجعات. فقد تراجع سهم إنفيديا بنسبة 3.36% يوم الجمعة قبل أن يغلق مرتفعاً 1.77%. وفي يوم الاثنين، هبط السهم بنسبة 3.08% قبل أن يقلّص خسائره ليغلق منخفضاً 1.88% فقط.

في المقابل، ما تزال بيتكوين عالقة حول 92 ألف دولار ولم تشهد تعافياً يُذكر. ويقول بعض المحللين إن سوق العملات المشفرة يقف عند نقطة تحول، حيث جرى تسعير المحفزات الإيجابية بالكامل هذا العام، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية.

وقال رفيق، من منصة OKX: "سلوك السوق خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة ضبط أعمق أو مجرد تراجع حاد ومؤقت ضمن دورة ما تزال سليمة."

ولا يزال بعض المستثمرين في العملات المشفرة متفائلين. فقد هبطت بيتكوين في أبريل الماضي إلى نحو 74,500 دولار قبل أن ترتفع فوق 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.

وقال رايان راسموسن، رئيس الأبحاث في Bitwise Asset Management: "في الوقت الحالي، يشعر بعض المستثمرين بالخوف من التحركات الجانبية. لكن برأينا، إنها فرصة مثالية للمستثمرين لتعزيز مراكزهم في بيتكوين، ولمن كانوا على الحياد لدخول السوق."

فيما يلي أبرز عوامل الهبوط:

انهيار قطاع التكنولوجيا

تضررت بيتكوين وسط موجة بيع أوسع للأصول عالية المخاطر، خصوصاً أسهم التكنولوجيا التي تعرضت لضربات قوية مع قلق المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة.

وسجلت صناديق ETF الفورية لبيتكوين تدفقات خارجة بلغت 866.7 مليون دولار يوم الخميس، وفقاً لبيانات CoinGlass — وهو أسوأ مستوى لتدفقات خارجة منذ أوائل أغسطس.

وكتب ديفيد نيكولاس، الرئيس التنفيذي لشركة XFUNDS، في مذكرة هذا الأسبوع: "في بعض النواحي، كانت بيتكوين مؤشراً مبكراً للمخاطر"، مشيراً إلى المخاوف الأخيرة بشأن تقييمات سوق الأسهم. وأضاف: "أعتقد أنه الخليط المثالي لضعف أسعار البيتكوين".

وكتب أنطونيو جي جاكومو، كبير محللي الأسواق لدى XS.com، في مذكرة للعملاء:

"كان الانخفاض الواسع في أسهم التكنولوجيا عاملاً رئيسياً وراء تراجع شهية المخاطرة."

السيولة

تراجعت سيولة بيتكوين خلال الشهر الماضي، وهو ما قد يكون أحد أسباب زيادة تقلبات السعر.

وانخفض عمق السوق — وهو مقياس لمدى مقاومة السعر لتقلبات ناتجة عن تداولات ضخمة — من نحو 766 مليون دولار في أوائل أكتوبر إلى 535.2 مليون دولار هذا الأسبوع، وفقاً لشركة التحليلات Kaiko.

شائعات حول مايكل سايلور

تزايدت وتيرة البيع يوم الجمعة مع اضطرار مايكل سايلور، مؤسس شركة ستراتيجي وأحد أبرز داعمي بيتكوين لسنوات، للرد على شائعات عبر الإنترنت تزعم أن خزانة شركته باعت جزءاً من حيازاتها من بيتكوين.

وقدّرت شركة Arkham Intel أن ستراتيجي كانت تمتلك نحو 437 ألف رمز بيتكوين يوم الجمعة، انخفاضاً من ذروة بلغت نحو 484 ألف رمز في وقت سابق من الشهر. وقالت الشركة سابقاً إنها تعتقد أنها حددت نحو 97% من إجمالي حيازات ستراتيجي .

وذكرت ستراتيجي على موقعها الإلكتروني أنها تمتلك 641,692 رمز بيتكوين حتى يوم الجمعة. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق من Business Insider.

وتُعد Strategy أكبر شركة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم، وأي عملية بيع ستكون إشارة سلبية للسوق، خاصة نظراً لتفاؤل سايلور المعروف وإصراره على أن الشركة ستكون دائماً مشترياً لا بائعاً.

ومن بين المؤشرات المثيرة للقلق التي رصدها متابعو بيتكوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تراجع علاوة صافي قيمة أصول Strategy، التي تشير إلى القيمة الحقيقية لحيازاتها من بيتكوين مقارنة بالقيمة السوقية للشركة. وقد هبطت العلاوة إلى ما دون 1x هذا الأسبوع، ما يعني اختفاء أي زيادة في تقييم الشركة فوق قيمة حيازاتها من بيتكوين. وبلغت القيمة السوقية لـ Strategy نحو 59 مليار دولار يوم الجمعة، مقابل 63 مليار دولار قيمة حيازاتها من بيتكوين.

وبحسب تقرير منفصل من Arkham صدر هذا الأسبوع، ما تزال Strategy أكبر شركة عامة حائزة لبيتكوين.

لكن سايلور نشر على حسابه في منصة X أنه في الواقع "₿uying" المزيد من بيتكوين، ونشر صورة توضيحية له مرفقة بكلمة "HODL"، اختصار يستخدمه مستثمرو العملات المشفرة خلال فترات التقلب يعني "التشبث بالحياة".

وجدد سايلور تأكيد ذلك في مقابلة مع CNBC يوم الجمعة، قائلاً إن شركة ستراتيجي تُسرّع مشترياتها وستصدر تقريرها التالي بشأن عمليات شراء بيتكوين يوم الاثنين.

وقال سايلور عن عمليات البيع الأخيرة: "أعتقد أن التقلب يأتي مع طبيعة هذا القطاع."