السلفادور تضاعف حيازتها من البيتكوين وسط ضغوط صندوق النقد الدولي

أعلنت حكومة السلفادور عن تعزيز استراتيجيتها للبيتكوين خلال فترة التراجع الحالي في الأسعار، حيث أضافت 1090 BTC إلى خزينتها الوطنية.
بعملية الشراء الأخيرة رفعت السلفادور إجمالي مقتنياتها إلى ما يقرب من 7500 BTC.
يأتي هذا الشراء في استمرار لسياسة البلاد المتمثلة في شراء عملة بيتكوين واحدة يوميا، متجاهلة بذلك شروط صندوق النقد الدولي (IMF) التي تثني وتمنع زيادة حيازات القطاع العام من العملات الرقمية.
وقد أكدت السلفادور عزمها على عدم وقف عمليات الشراء.
تزامنت هذه الخطوة مع هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار في ظل ضعف المعنويات تجاه المخاطر في الأسواق العالمية كما تأتي عملية الشراء الأخيرة بعد تنسيق أوثق مع واشنطن بشأن الرقابة على الأصول الرقمية، بما في ذلك اجتماع سابق بين الرئيس “بوكيلي” ومستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة.
