في لفتة وفاء وتقدير للجهود الإنسانية البارزة..مستوصف العين ومؤسسة العيون يكرمان مؤسسة النقيب الخيرية

يزيد بن سلمان - شبوة - في لفتة وفاء وتقدير للجهود الإنسانية البارزة، قام الدكتور حسين محمد الجمل، مدير مستوصف العين التخصصي، والدكتور منتصر فريد محمد، مدير مؤسسة العيون الطبية، بتكريم الأستاذ عبدالله البكري، رئيس مؤسسة النقيب التنموية الخيرية، تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في دعم مرضى العيون وتقديم الخدمات الخيرية النوعية.

وأشاد الجمل وفريد بالعطاء المستمر لمؤسسة النقيب وجهودها في التخفيف من معاناة المرضى، لا سيما الفئات الأشد احتياجا، من خلال مساهماتها في تغطية تكاليف العمليات والفحوصات والعلاجات ضمن شراكة فاعلة مع مستوصف العين التخصصي.

وأكد الجانبان أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لمؤسسة أثبتت حضورها الإنساني في ميادين العمل الخيري، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويضاعف الخير في جهودهم المجتمعية المباركة.