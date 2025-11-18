شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال وسم الأعمال لتقنية المعلومات بمنح أسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط مبيعات مكثفة على أسهم شركات التكنولوجيا لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تخطط مايكروسوفت وإنفيديا للاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، في إطار شراكة جديدة تتضمن التزامًا من الشركة المطوّرة لـClaude بقيمة 30 مليار دولار لاستخدام خدمات الحوسبة السحابية من مايكروسوفت، في أحدث صفقة بارزة تربط بين كبار اللاعبين في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركتان، يوم الثلاثاء، إن إنفيديا ستضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في أنثروبيك، بينما ستستثمر مايكروسوفت ما يصل إلى 5 مليارات دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال شخص مطّلع على الأمر إن الشركتين التزمتا بالمشاركة في جولة التمويل المقبلة لأنثروبيك.

وتؤكد هذه الخطوة الشهية المتزايدة لصناعة الذكاء الاصطناعي تجاه قوة الحوسبة، بينما تتسابق الشركات لبناء أنظمة يمكنها مجاراة أو التفوق على القدرات البشرية. كما تعزز الروابط بين مايكروسوفت — أكبر داعم لـOpenAI — وبين إنفيديا، أبرز مورّد لرقائق الذكاء الاصطناعي، من جهة، وأحد أكبر منافسي OpenAI من جهة أخرى.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في مقطع فيديو: "سنصبح بشكل متزايد عملاء لبعضنا البعض. سنستخدم نماذج أنثروبيك، وهم سيستخدمون بنيتنا التحتية وسنذهب إلى السوق معًا". وأضاف أن OpenAI "لا تزال شريكًا أساسيًا".

تقليل الاعتماد على OpenAI

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان OpenAI عن عملية إعادة هيكلة واسعة أبعدتها أكثر عن جذورها غير الربحية، مانحة إياها حرية تشغيلية ومالية أكبر.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الشركة صفقة بقيمة 38 مليار دولار لشراء خدمات سحابية من أمازون، في إطار تقليل اعتمادها على مايكروسوفت. وقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن OpenAI ملتزمة بإنفاق 1.4 تريليون دولار لتطوير 30 غيغاواط من القدرة الحاسوبية — وهو ما يكفي لتشغيل نحو 25 مليون منزل في الولايات المتحدة.

ورغم مرور ثلاث سنوات على إطلاق ChatGPT، يشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن طفرة الذكاء الاصطناعي تجاوزت الأساسيات الاقتصادية. كما أشار بعض قادة الأعمال إلى أن الصفقات الدائرية — حيث يدعم أحد الشركاء إيرادات الآخر — تزيد من مخاطر تشكّل الفقاعة.

وقال المحلل جيل لوريا من D.A. Davidson حول إعلان الثلاثاء:"الميزة الأساسية للشراكة هي تقليل اعتماد اقتصاد الذكاء الاصطناعي على OpenAI".

وأضاف: "مايكروسوفت قررت عدم الاعتماد على شركة واحدة في نماذج الحافة. وكانت إنفيديا أيضًا تعتمد جزئيًا على نجاح OpenAI، وهي الآن تساعد في خلق طلب أوسع".

أنثروبيك تراهن على قطاع الأعمال لدعم صعودها

تأسست أنثروبيك في 2021 على يد موظفين سابقين في OpenAI، وقُدرت قيمتها مؤخرًا بنحو 183 مليار دولار، وأصبحت منافسًا رئيسيًا لصانعة ChatGPT، مدفوعة بالتبني القوي لخدماتها من قبل عملاء الأعمال والمؤسسات.

وكشفت رويترز الشهر الماضي أن أنثروبيك تتوقع مضاعفة أو حتى ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل إيراداتها السنوية ليصل إلى نحو 26 مليار دولار العام المقبل. ولدى الشركة أكثر من 300 ألف عميل من قطاع الأعمال والمؤسسات.

وبموجب خطوة الثلاثاء، ستتعاون أنثروبيك مع إنفيديا في مجال الشرائح والنماذج لتحسين الأداء، كما ستلتزم بما يصل إلى 1 غيغاواط من القدرة الحاسوبية باستخدام أجهزة Grace Blackwell و Vera Rubin من إنفيديا. ويقدّر التنفيذيون في القطاع أن تكلفة 1 غيغاواط من حوسبة الذكاء الاصطناعي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

كما ستوفر مايكروسوفت لعملاء Azure AI Foundry إمكانية الوصول إلى أحدث نماذج Claude، مما يجعل Claude النموذج الوحيد من نماذج الحافة المتقدمة المتاح عبر جميع مزودي الخدمات السحابية الثلاثة الكبار.

وقال المحلل جاكوب بورن من eMarketer: "تعكس هذه الاستثمارات كيف تتجه صناعة الذكاء الاصطناعي نحو مزيد من التركّز حول عدد قليل من اللاعبين الأساسيين".

وعلى صعيد تداولات، انخفض سهم مايكروسوفت بحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 489.8 دولار.