منة شلبى وإياد نصار يقدمان «الحب والحرب» فى رمضان 2026

تنضم الدراما العربية العالمية «الحب والحرب» إلى خريطة مسلسلات شهر رمضان المبارك المقرر عرضها على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى خطوة تعكس توجهًا نحو تقديم أعمال تحمل عمقًا إنسانيًًا.

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، وفى مقدمتهم منة شلبى وإياد نصار، وآدم بكرى، والممثل الفلسطينى كامل الباشا، إلى جانب التفاوض مع نجمة إنجليزية عالمية، بمشاركة باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول قصة حب تنشأ فى خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

«الحب والحرب»، من تأليف عمار صبرى، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمى، الذى نجح خلال السنوات الأخيرة فى ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات فى الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار و«الحشاشين».

ويعتبر المسلسل منصة لطرح القضية الفلسطينية من منظور إنسانى عميق، مع تسليط الضوء على الدور المصرى الداعم لحق الشعب الفلسطينى.

المصري اليوم