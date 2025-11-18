ماستركارد تتجه إلى Polygon لتحويل عناوين التشفير المعقدة إلى مُعرّفات بسيطة تشبه أسماء المستخدمين

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - توسّع ماستركارد برنامج Crypto Credential ليشمل المحافظ ذاتية الحفظ، ما يتيح للمستخدمين إرسال العملات المشفرة واستقبالها باستخدام مُعرّفات مُتحقَّق منها تشبه أسماء المستخدمين، بدلًا من عناوين المحافظ الطويلة والمعقدة.

ستكون شبكة Polygon أول بلوكشين يدعم هذا الإطلاق، بينما ستتولى شركة المدفوعات Mercuryo عملية التحقق من الهوية وإصدار هذه المعرفات للمستخدمين، وفقًا لبيان صحفي صدر الثلاثاء ووصل إلى Cointelegraph.

قال راج دامودهاران، نائب الرئيس التنفيذي للبلوكشين والأصول الرقمية في ماستركارد: “من خلال تبسيط عناوين المحافظ وإضافة التحقق الموثوق، يبني برنامج Mastercard Crypto Credential مزيدًا من الثقة في تحويلات الأصول الرقمية.”

وبعد التحقق من الهوية بواسطة Mercuryo، يمكن للمستخدمين ربط معرف قابل للقراءة بشريًا بمحفظتهم ذاتية الحفظ، أو طلب رمز Soulbound على Polygon يثبت أن المحفظة تعود إلى صاحب حساب مُتحقَّق منه.

ماستركارد تختار Polygon لإطلاق عمليات تحويل تشفير تعتمد على أسماء المستخدمين. المصدر: Polygon

ماستركارد تهدف لجعل التحويلات ذاتية الحفظ أكثر أمانًا

تقول ماستركارد إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأخطاء الناتجة عن نسخ العناوين الطويلة ذات التنسيق السداسي، وإن النظام مصمم ليعمل بطريقة مشابهة لأنظمة الدفع التقليدية.

قال مارك بويرون، الرئيس التنفيذي لـPolygon Labs: “هذه الشراكة تمثل اللحظة التي تصبح فيها المحافظ ذاتية الحفظ سهلة الاستخدام.”

أما Mercuryo، أول جهة مُصدِرة للبرنامج، فقالت إن الإطلاق يعكس تزايد الطلب على تجارب تشفير آمنة وسهلة الاستخدام في الوقت نفسه، دون التنازل عن سيادة المستخدم على محفظته.

وقد سرّعت ماستركارد من استراتيجيتها في مجال التشفير خلال عامي 2024 و2025، حيث أطلقت بطاقات خصم بالتعاون مع Kraken في أوروبا، ودخلت في شراكة مع MetaMask لإطلاق بطاقة دفع ذاتية الحفظ.

ماستركارد تعتمد Chainlink لتمكين شراء العملات المشفرة مباشرة على السلسلة

في يونيو، أعلنت ماستركارد عن شراكة مع Chainlink تتيح لثلاثة مليارات من حاملي بطاقاتها شراء العملات المشفرة مباشرة على السلسلة، في واحدة من أكبر خطوات الشركة نحو Web3.

يعتمد الإطلاق على عدة شركاء من Web3، من بينهم Shift4 Payments وSwapper Finance وXSwap وZeroHash، حيث توفر ZeroHash السيولة على السلسلة لتحويل العملات الورقية إلى مشفرة. وقالت Chainlink إن النسخة المتاحة عبر Swapper Finance غير احتجازية بالكامل، وتستخدم تجريد الحساب لتقديم تجربة مألوفة للمستخدمين اليوميين.