محافظ مرتبطة بتوكن Libra تسحب 4 ملايين دولار وتراهن بقوة على سولانا

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - تواصل العناوين المرتبطة بتوكن Libra المُرمز (LIBRA) المثير للجدل سحب الأموال من عملة الميم الفاشلة وتدويرها في عملات رقمية أخرى، رغم تجميد الأصول والتحقيقات الجارية في قضايا الاحتيال.

المحافظ المرتبطة بتوكن Libra الذي حظي بتأييد مثير للجدل من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سحبت ما يقرب من 4 ملايين دولار من سيولة العملة، لاستغلال هبوط سولانا (SOL).

وبحسب منصة البيانات Onchain Lens، فقد اشترت محفظتان مرتبطتان بفريق Libra ما قيمته 61.5 مليون دولار من سولانا بسعر متوسط يبلغ 135 دولارًا بعد عملية السحب.

جرى تنفيذ عمليات الشراء عبر عنوانين حددتهما شركة الاستخبارات البلوكشينية Nansen هما:

عنوان “Defcy” المصنّف باسم “Libra Deployer”،

وعنوان “61yKS” المصنّف باسم “Libra: Wallet”.

خريطة حرارية لتحركات محفظة “Defcy”. المصدر: Nansen

قبل السحب البالغ 4 ملايين دولار، كانت محفظة Libra Deployer تحتفظ بـ13 مليون دولار أخرى من USDC، بينما كانت محفظة “61yKS” تمتلك 44 مليون دولار من USDC يوم الاثنين، قبل تحويل الأموال لشراء SOL.

رصيد محفظة “61yKS” كما في 17 نوفمبر. المصدر: Nansen

خلال انهيار توكن Libra، قامت ثماني محافظ داخلية بسحب 107 ملايين دولار من السيولة، مما أدى إلى محو 4 مليارات دولار من القيمة السوقية خلال ساعات.

وقد طلب المحامي الأرجنتيني غريغوريو دالبون إصدار مذكرة توقيف دولية (Red Notice) بحق مُنشئ Libra هايدن ديفيس، مشيرًا إلى وجود “خطر إجرائي” إذا بقي ديفيس حرًا، نظرًا إلى إمكانية حصوله على مبالغ كبيرة قد تسمح له بالهرب من الولايات المتحدة.

محافظ Libra تواصل سحب السيولة

تستمر المحافظ المرتبطة بفضيحة Libra في امتصاص السيولة وتحويلها إلى أصول رقمية جديدة، رغم التحقيقات الجارية وعمليات التجميد السابقة للأصول.

في مايو، جمّدت القاضية الأميركية جينيفر روشون نحو 57.6 مليون دولار من USDC في دعوى جماعية ضد شركة Kelsier Ventures وثلاثة من مؤسسيها جدعون وتوماس وهايدن ديفيس بحجة تضليل المستثمرين عبر إنشاء توكن Libra.

لكن القاضية روشون ألغت قرار التجميد في 21 أغسطس، موضحة أن المدعى عليهم لم يتسببوا بـ”ضرر لا يمكن إصلاحه”، إذ ما تزال الأموال اللازمة لتعويض الضحايا متاحة.

ويُذكر أن ديفيس كان أيضًا الشريك في إنشاء عملة Official Melania Meme المُرمزة (MELANIA) وعملة الميم Wolf المُرمزة (WOLF) المستوحاة من فيلم Wolf of Wall Street. وقد أُطلقت عملة WOLF مع حصة داخلية تجاوزت 80%، ما أدى إلى انهيارها بنسبة 99% خلال يومين.

وتشير التحركات الأخيرة للمحافظ إلى أن محافظ Libra لم تعد تركز على إطلاق عملات ميم داخلية، بل بدأت تتحول نحو اقتناص فرص العملات البديلة خلال التصحيح الحالي للسوق.