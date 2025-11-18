بنك العملات المشفرة AMINA يحصل على ترخيص في هونغ كونغ لإطلاق خدمات تداول مؤسسية

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - أعلن بنك AMINA Bank AG السويسري المتخصص في الأصول الرقمية أنه حصل على موافقة تنظيمية في هونغ كونغ تتيح له تقديم خدمات تداول العملات المشفرة وحفظها للعملاء المؤسسيين في المنطقة، ليصبح أول بنك دولي يحصل على مثل هذا الترخيص.

قالت AMINA إن “ترقية ترخيص النوع 1” التي منحته إياها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ستساعدها على سد فجوة في سوق العملات المشفرة المؤسسية في المنطقة، والتي واجهت محدودية في الوصول إلى خدمات تتوافق مع معايير البنوك بسبب متطلبات الامتثال التنظيمي الصارمة.

وسيسمح الترخيص لفرع AMINA في هونغ كونغ بتقديم خدمات لـ13 عملة مشفرة، تشمل بتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وUSDC وUSDT وعددًا من رموز التمويل اللامركزي الكبرى.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه AMINA عن ارتفاع بنسبة 233% في حجم التداول على بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تزايد اهتمام المتداولين الأفراد والمؤسسات بالأصول الرقمية.

قال مايكل بنز، رئيس عمليات AMINA في هونغ كونغ، إن هذا الترخيص سيسمح للبنك بالتوسع في إدارة الصناديق الخاصة، والمنتجات المهيكلة، والمشتقات، والأصول الحقيقية المُرمّزة، ما يمنح عملاءه مجموعة أوسع من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.

هونغ كونغ تستقطب الشركات الدولية

تسعى هونغ كونغ إلى ترسيخ نفسها كمركز عالمي للعملات المشفرة، وقد يشجع هذا الترخيص الجديد شركات دولية أخرى على دخول السوق.

ورغم أن AMINA تقول إنها أول شركة دولية تحصل على ترقية ترخيص النوع 1، فإنها تدخل سوقًا تعمل فيه بالفعل شركات محلية مثل Tiger Brokers وHashKey وغيرها.

هونغ كونغ تطلق قواعد جديدة للعملات المستقرة في أغسطس

اتبعت هونغ كونغ نهجًا حذرًا تجاه قطاع التشفير، وأطلقت قواعد تنظيمية منتظرة منذ فترة طويلة للعملات المستقرة في أغسطس، وهو ما دفع مؤسسات مثل HSBC وICBC إلى التفكير في التقدم للحصول على التراخيص.

كما وافقت هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ في أواخر أكتوبر على أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة سولانا، لتسبق بذلك الولايات المتحدة.

وشددت هونغ كونغ قواعد حفظ الأصول الرقمية ذاتيًا في أغسطس، لكن هذا التغيير كان يستهدف في الأساس الحد من مخاطر الأمن السيبراني، وليس تقييد حرية المستخدمين.