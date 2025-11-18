أسهم شركة HIVE ل تعدين البتكوين ترتفع 7.5% بعد تحقيق إيرادات فصلية قياسية

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 08:57 مساءً - سجلت شركة HIVE Digital Technologies، العاملة في تعدين البتكوين، ارتفاعًا في أسهمها بعد إعلانها عن إيرادات قياسية في أحدث نتائج فصلية، مما يضيف إلى مكاسب قطاع التعدين المستفيدة من صعود البتكوين منتصف العام.

قالت HIVE يوم الاثنين إنها حققت “إيرادات قياسية” في الربع المنتهي في 30 سبتمبر بلغت 87.3 مليون دولار، بزيادة 285% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبما يقارب الضعف مقارنة بالربع السابق.

وسجّلت الشركة صافي خسارة بلغ 15.8 مليون دولار خلال الربع، وعزت ذلك إلى “الاستهلاك المتسارع لمدة عامين” لأجهزة تعدين البتكوين (BTC) المستخدمة في توسعاتها في باراغواي.

قال فرانك هولمز، رئيس مجلس إدارة HIVE، إن “سعر الهاش للبتكوين ارتفع بنحو 25% فقط على أساس سنوي، لكن إيراداتنا قفزت 285% بفضل توسعنا القوي في قوة التعدين”.

وتُعد HIVE أحدث شركة تعدين عملات مشفرة تعلن عن ارتفاع في الإيرادات خلال الربع الماضي، وهو الربع الذي شهد صعود البتكوين من نحو 107 آلاف دولار مطلع يوليو إلى ذروة تجاوزت 123,500 دولار منتصف أغسطس.

لاحقًا، واصل البتكوين ارتفاعه ليصل إلى أكثر من 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بنسبة 28% ليهبط لفترة وجيزة تحت مستوى 90 ألف دولار صباح الثلاثاء.

أسهم HIVE ترتفع مع إعلان النتائج

أنهت أسهم HIVE Digital المرمز (HIVE) تداولات يوم الاثنين على ارتفاع بلغ 7.55%، وواصلت الارتفاع بنسبة 0.56% في التداولات اللاحقة لتصل إلى 3.58 دولارات.

ارتفعت أسهم HIVE يوم الاثنين بعد إعلان الشركة نتائجها الفصلية. المصدر: Google Finance

حققت أسهم HIVE مكاسب بنسبة 25% منذ بداية العام، لكنها تراجعت من ذروة بلغت 6.96 دولارات في أوائل أكتوبر، متأثرة بهبوط البتكوين مع توجه المستثمرين لبيع الأصول الأعلى مخاطرة.

وأبلغت الشركة أن إيراداتها من تعدين البتكوين تضاعفت خلال الربع مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 82.1 مليون دولار، وأنها نجحت في تعدين 717 بتكوين رغم “الزيادة في صعوبة الشبكة”.

ومن شركات التعدين الأخرى التي أعلنت ارتفاعًا قويًا في الإيرادات خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر:

Bitdeer التي أعلنت في 10 نوفمبر ارتفاع إيراداتها بنسبة 174% على أساس سنوي إلى 169.7 مليون دولار، وTeraWulf التي أعلنت في اليوم نفسه زيادة بنسبة 87% إلى 50.6 مليون دولار.

كما بدأت العديد من شركات تعدين البتكوين في تحويل جزء من عملياتها نحو تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحققت وحدة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي لدى HIVE إيرادات فصلية قياسية بلغت 5.2 ملايين دولار، بزيادة 175% عن الفترة ذاتها العام الماضي.

وأعلنت شركة Bitfarms يوم الخميس أنها ستغلق أعمالها في تعدين العملات المشفرة خلال العامين المقبلين وتتجه نحو الذكاء الاصطناعي، قائلة على لسان مديرها التنفيذي بن غانيون إن هذا الخيار هو الأفضل بالنسبة لمعظم شركات التعدين العاملة في الولايات المتحدة.