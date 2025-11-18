الأمير وليام يخرج عن صمته ويتحدث عن شقيقه هاري بعد سنوات من الصمت والانفصال

دبي - فريق التحرير: شهدت المسافة الحذرة الّتي حافظ عليها الأمير وليام لسنوات تجاه شقيقه الأمير هاري أوّل شرخ حقيقيّ، بعدما ذكره بشكل غير متوقَّع خلال حلقة من برنامج The Reluctant Traveler على منصّة Apple TV+ من تقديم يوجين ليفي.

كانت ملاحظة عابرة، استرجع فيها جزءًا من طفولتهما تحت الأضواء، لكنّها ارتدّت بقوة داخل الأوساط الملكيّة.

خلف الكواليس، كان وقعها أعمق. للمرّة الأولى منذ انسحاب هاري وميغان من العائلة الملكيّة، يُقال إنّ وليام بدأ يفكّر في إجراء محادثة مع شقيقه، بعد ضغوط هادئة ومستمرّة من الملك تشارلز والأميرة كيت.

لكنّ المقرّبين أكّدوا لموقع “رادار أونلاين” أنّ استعداد وليام للحديث لا يعني تسامحًا قريبًا، وأنّ حذره في أعلى مستوياته.

وقال مصدر ملكيّ: “هو أخيرًا بات منفتحًا على فكرة المحادثات، لكن لن يكون هناك شيء عفويّ… كلّ شيء سيتِمّ وفق شروطه هو، وبصرامة.”

ازداد الشّرخ بين الأخوَين منذ مغادرة هاري وميغان الحياة الملكيّة وانتقالهما إلى كاليفورنيا. كتاب هاري Spare عام ٢٠٢٣ الّذي صوّر وليام كشخص سريع الغضب وغير جدير بالثّقة، كان نقطة تحوّل قاسية.

منذ ذلك الحين، لم يجتمعا إلّا في ثلاث جنازات، دون أيّ تواصل حقيقيّ يتجاوز المجاملات.

المساعدون الملكيّون الّذين شهدوا الانقسام عن قرب ما زالوا متوجّسين، خاصّة بعد خروج تصريحات مفصّلة من مكتب هاري حول لقائه القصير بالملك تشارلز العام الماضي، هذا ما اعتُبر دليلًا على أنّ أيّة محادثة خاصّة قد تتحوّل إلى مادّة إعلاميّة.

وقال أحد المطّلعين: “كثير من المساعدين لا يثقون به إطلاقًا. وهم مقتنعون بأنّ على وليام حماية نفسه… وبالتّالي حماية المؤسّسة.”

كما كان وليام يعترض سابقًا على ما كان يعتبره نهجًا متسامحًا أكثر من اللازم من الملك تشارلز تجاه هاري وميغان، حتّى أنّه — بحسب مصادر — ناقش احتمال سحب ألقابهما عندما يصبح ملكًا.

لكنّ الظّروف تغيّرت. تشارلز وكيت اللذان واجها تحدّيات صحّيّة خطيرة العام الماضي، حدّثا وليام مرارًا حول ضرورة تهدئة التّوتّر لضمان الاستقرار المستقبليّ للعائلة المالكة.

وقال المصدر: “لا يستطيع مقاومة زوجته ووالده إلى الأبد… وقد أوضحا له أنّ هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ.”

ويُعتقد أنّ تأثير كيت قويّ وواضح، فهي ترى أنّ الخلاف بين الأخوَين عبء على العائلة، وأنّ مرضها الأخير عزّز قناعتها بأنّ الجروح غير المداواة تتحوّل مع الزّمن إلى ندم ثقيل.