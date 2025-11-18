نجاح مسلسل "المدينة البعيدة" يتصدر الترند العربي.. أوزان أكبابا يعيد أصداء “الهيبة” من جديد!

دبي - فريق التحرير: يواصل مسلسل “المدينة البعيدة” تحقيق نجاحٍ لافت جعله واحدًا من أبرز الأعمال التّركيّة المتداولة حاليًّا، فيما يلفت نجم العمل أوزان أكبابا الأنظار بتمثيله شخصيّة جيهان الّتي أصبحت محور إشادة واسعة بين الجمهور.

وفي تصريحات خاصّة، عبّر أكبابا عن امتنانه للدّعم العربيّ قائلًا: “الأعمال العربيّة دائمًا قويّة وناجحة. كنت واثقًا من أنّ “المدينة البعيدة” سيحقق نفس النّجاح الّذي حقّقه الهيبة في الوطن العربيّ. الجمهور العربيّ له دور كبير في انتشار المسلسلات التّركيّة”.

كما تحدّث الممثّل التّركي عن تجربته في أداء شخصيّة جيهان ألبورا، معتبرًا أنّها من أغنى الأدوار مهنيًّا: “كلّ ما يتمنّاه الممثّلون موجود في شخصيّة جيهان. يمكنني القول إنّ شخصيّة جيهان كنز ثمين لأيّ ممثّل، لأنّها تختبر جميع المشاعر وتنتقل بين حالات كثيرة ومتقلّبة”.

وأضاف: “أبذل قصارى جهدي للحفاظ على نمط الشّخصيّة، رغم أخطائها وزلّاتها، ولا أعرف أين سيأخذني السّيناريو. العمل مكتوب بإتقان، وفريق الكتابة والإخراج والإنتاج يأخذنا دائمًا إلى مسارات مفاجئة. أنا أيضًا أترقّب مثل الجمهور ما سيحدث لاحقًا”.

ويؤكّد أكبابا أنّه رغم مشاركته في العمل، فهو يتابعه بشغف كمشاهد:

“أحيانًا أطلب من أصدقائي ألّا يفسدوا عليّ الأحداث إذا لم أكن قد قرأت السّيناريو بعد. أنتظر كلّ حلقة بحماسةٍ تمامًا مثل الجمهور”.

بهذه التّصريحات، يرسّخ أوزان أكبابا حضور مسلسل “المدينة البعيدة” كأحد أكثر الأعمال تفاعلًا في المنطقة، ويؤكّد مجدّدًا قوّة تأثير الجمهور العربيّ في نجاحات الدّراما التّركيّة وانتشارها.