أوّل ردّ من زوجة جاستن ترودو السابقة بعد ارتباطه بكايتي بيري… تعليق صادم قلب مواقع التواصل!

دبي - فريق التحرير: دخل جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا السّابق والمغنّية العالميّة كايتي بيري في علاقة عاطفيّة تحوّلت سريعًا إلى مادّة دسمة للصّحافة، نظرًا لمكانة كلٍّ منهما في الحياة العامة؛ فهو كان أعلى ممثّل سياسيّ في البلاد، وهي إحدى أبرز نجمات الموسيقى في عصرنا.

هذه العلاقة احتوت كلّ عناصر “الانفجار الإعلاميّ”، وهذا ما حصل بالفعل. فبعد أن أكّدا ارتباطهما رسميًّا، بات كلّ تصرّف يصدر عنهما تحت المجهر. لكن الاهتمام الإعلاميّ لم يقتصر عليهما فقط، بل طال أيضًا زوجة ترودو السّابقة ووالدة أطفاله، صوفي غريغوار.

بالنّسبة لأيّ شخص، يبقى انتهاء علاقة طويلة أمرًا مؤلمًا، حتّى لو كان الرّابط الوحيد المتبقّي هو المشاركة في تربية الأطفال. ورغم أن ترودو وغريغوار لم يجمعهما سوى هذا الدّور، فإنّ المشاعر القاسية لا تختفي بسهولة بالنّسبة للمذيعة السّابقة.

وفي حلقة حديثة من بودكاست “Arlene is Alone”، تحدّثت غريغوار (خمسون عامًا) الخليج 365 عن مشاعرها وما تمرّ به بالتّزامن مع دخول زوجها السّابق في علاقة جديدة، وكيف ينعكس ذلك على حياتها.

لم تتردّد النّاشطة الكنديّة في الكشف عن شكل حياتها اليوم كامرأة منفصلة، وكيف تتعامل مع واقع أنّ شريكها السّابق بدأ فصلًا جديدًا مع واحدة من أشهر المغنّيات في العالم.

وسألَتها مقدّمة البرنامج عن ردّة فعلها، فاختارت غريغوار ردًّا يقوم على التّعاطف بدل الغضب أو الاستياء من علاقة ترودو الجديدة أو الضّجّة الإعلاميّة المحيطة بها.

“كلّنا بشر، والأشياء تؤثّر فينا.” “كيف نردّ على ما يحدث هو قرارنا. لذلك أفضّل أن أستمع إلى الموسيقى بدلًا من الضّجيج.”

وعن تأثير ارتباط ترودو الجديد فيها، أوضحت صوفي أنّها تركّز فقط على ما يمكنها التّحكّم به، وتسمح للباقي بأن يسير وفق طبيعته.

“أنا مدركة تمامًا أنّ الكثير ممّا يُقال علنًا قد يشكّل محفّزات… نحن بشر. ما أفعله تجاه ذلك هو اختياري المرأة الّتي أريد أن أصبحها في هذه المرحلة… هذا قراري.”

ثم أضافت: “هل يعني ذلك أنّني بلا مشاعر؟ أنني لا أبكي أو أصرخ أو أضحك؟ طبعًا لا!”

وأكّدت في ختام حديثها أنّ الأهمّ بالنّسبة إليها هو السّماح لمشاعرها بأن تُعاش كما هي، معتبرة أنّ ذلك هو النّهج الأكثر صحّة.

“ليس الأمر سهلًا دائمًا… لكنّه ناضج.” — صوفي غريغوار

وتشير غريغوار إلى أنّ تقبّل الهشاشة والضّعف ما يزال يرسم طريقها نحو حياة أكثر معنى بالنّسبة لها.