تجربة طهي لا تشبه أي موسم.. “توب شيف” يعود من الرياض بمستوى عالمي وتحديات نارية

دبي - فريق التحرير: بعد مواسم حماسية وناجحة، توّج الفائزون فيها بلقب “Top Chef” العالم العربي على امتداد ثمانية مواسم، يعود البرنامج في موسمه التاسع على 1MBC و”MBC العراق”، تزامناً مع عرض برنامج المواهب “The Voice”، لاكتشاف أحلى صوت، وفوزه باللقب في ظل منافسات قوية بين ثلاثة مدربين هم أحمد سعد، رحمة رياض وناصيف زيتون، واللذين يعرضان خلال الربع الرابع والأخير من العام ٢٠٢٥. وبذلك، تواصل MBC1 رحلتها في تقديم أفضل محتوى عربي متميز، ومن ضمنها النسختين العربيتين من “The Voice” في موسمه السادس و”Top Chef” في موسمه التاسع خلال خريف ٢٠٢٥.

مما لا شك فيه أن “توب شيف” أثبت من خلاله استمراره بنجاح على امتداد كل هذه السنوات، قدرته على أن يلهم الطهاة إلى جانب فيه جرعة تشويق تغري الجمهور على مشاهدته وانتظاره موسماً بعد موسم، مع أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة الثابتين الشيف منى موصلي، الشيف بوبي شين والشيف مارون شديد.

منى موصلي

توضح الشيف منى موصلي أن “توب شيف” هو أكثر من مجرد برنامج، “فهو ملهم لكل من لديه مسؤولية تجاه مجال الطهي”، مقارنة بين السنوات القليلة الماضية، يوم كان الإنسان لا يفتخر بنفسه عندما يمتهن فن الطهي، وكيف تغيرت النظرة بشكل كبير اليوم إلى هذا المجال، وكيف أثر البرنامج على منظور الناس إليه وجعلنا نعتز بأنفسنا كطهاة”.

تذكّر موصلي بالقول “أننا على امتداد المواسم، كانت لدينا قضايا إنسانية واجتماعية وتعليمية وتثقيفية مهمة، وبالتالي لم نكتف كقيمين على البرنامج بأن يكون مختصاً بالطهي فقط، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير”. ولا يمكن الكلام مع الشيف منى من دون سؤالها عن الدمعة الحاضرة دوماً في نهاية كل حلقة تقريباً، تقول: “يسمونني عايشة بكالة وأم دميعة، لأنني أتأثر عند الإعلان عن استبعاد أحد المشتركين في نهاية كل حلقة، وقد صار أحد أفراد عائلة “توب شيف”، لكن هذه قوانين البرنامج مع الأسف”. وتختم موصلي بالقول إن “البرنامج انطلق قوياً واستمر تصاعدياً، وزرنا في هذه الرحلة بلداناً لها طابعها المميز، واليوم نطلق الموسم التاسع من السعودية، وتحديداً من العاصمة الرياض مدينة الرؤية والابتكار وحدود أحلامها تتجاوز السماء”.

بوبي شين

من جهته، يشير الشيف بوبي شين أن البرنامج اختلف كثيراً عن الوقت الذي انطلق فيه قبل ما يقارب العشر سنوات، ولعل الاختلاف الأهم هو أن المشتركين الذين يقصدون البرنامج من مختلف الدول العربية، ويأتون من ثقافات مختلفة، يعرفون قواعده والكثير من تحدياته ويكونون متحضرين لها، كما أننا كحكام نتحسّن أيضاً، وصرنا نشكّل عائلة واحدة”. وعن استمرار البرنامج كل هذه السنوات بشكل تصاعدي، يقول شين أن: “الطهي هو شكل فني قابل للتطور والتغيير، ووجود مشتركين قادمين من ثقافات مختلفة، يخلق بيئة حماسيّة تعمل تحت الضغط وتتنافس بين بعضها البعض، وهذا الأمر يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع”. ويضيف أن “وجود طهاة من بلدان عربية وغربية مختلفة، يضيف الكثير أيضاً على تجربة البرنامج، حيث يقدم هؤلاء الطهاة العالميين أفكاراً جديداً مفيدة للمشتركين ولنا أيضاً كحكام”.

وإذا كانت الشيف منى معروفة بدمعتها التي ترافق ختام الحلقات، يقول بوبي أنه كسر القاعدة في هذا الموسم، ولم يمكن من تمالك نفسه والسيطرة على دمعته، لكنه لا يكشف عن موقع الدمعة خلال الحلقات. ويختم بالتحدث عن مسؤولية التحكيم في البرنامج، معتبراً إن “هذا الأمر صعب جداً ودقيق”.

مارون شديد

أما الشيف مارون شديد فيقول إن “بعد كل مواسم البرنامج، كل شيء تغيّر في البرنامج باستثنائنا نحن الحكام، لكننا في الوقت نفسه نتغير من الداخل ونتطور”. يقول إن “توب شيف”، هو من برامج تلفزيون الواقع الذي يتغير باستمرار، ويواكب الزمن لجهة فن الطهي والتقنيات الجديدة المبتكرة، إضافة إلى اللحظات الدرامية المؤثرة فيه”. يردف بالقول إن “البرنامج لا يتوقف عن التطور، وهو يحاكي الصغار والكبار والعائلة وكل فئات المجتمع”، معتبراً أنه يقدم خبرة مطاعم افتراضية على الشاشة، وكل موسم يحمل معه جديداً، وتظل الناس متشوقة لمتابعته، لتكتشف من سيكون توب شيف”.

ويشرح شديد عن الموسم التاسع الذي صور في قلب المطبخ، معتبراً أن “هذا أمر صعب لأنه يضعنا أمام اختبار وعلينا التأكيد أننا لا نحتاج إلى التصوير الخارجي لإضفاء طابعاً جمالياً للبرنامج، وعلينا التركيز على المنافسات والتحديات”، مشيراً إلى أن “ميزة هذا الموسم يتمثل في وجود سيدات متميزات في إبداعهن، ويعطون نكهة مختلفة له”. ويختم شديد بنصيحة للمشتركين، ويدعوهم إلى ضرورة اهتمامهم بالتفاصيل، من طريقة التقديم وكيفية خروج الصحن بصورته النهائية إلى طاولة الزبون، لأن الخطأ لا يمكن إصلاحه، لذا نكون حاسمين وقاسين أحياناً في أحكامنا على أداء المشتركين، ليتعلموا ويتطوروا”.

الجدير بالذكر أن برنامج “Top Chef”، يُحافظ على مكانته كأحد أبرز البرامج على MBC، حيث يدخل موسمه التاسع بمكانة قوية ومستدامة، وهو ينطلق في ذروة الاهتمام الجماهيري بمتابعة المرحلة الأولى من برنامج “The Voice”.

يُعرض برنامج “Top Chef” في موسمه التاسع، كل ثلاثاء الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” في موسمه التاسع، كل ثلاثاء الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق.

يُعرض برنامج “Top Chef” في موسمه التاسع، كل ثلاثاء على شاهد..