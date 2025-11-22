بالصور — دار Khaled and Marwan تخطف الأنظار بأزياء فاخرة على أوليفيا ياسي وجاكي براكامونتس

دبي - فريق التحرير: في حضور عربي لافت على الساحة الدولية، رافقت Khaled and Marwan Maison de Couture الوصيفة الرابعة لملكة جمال الكون ٢٠٢٥، أوليفيا ياسي Miss Côte d’Ivoire، خلال فترة استعدادها للمسابقة العالمية، مقدّمةً لها إطلالات تجمع بين الفخامة العصرية والأناقة الإفريقية الراقية.

تألّقت أوليفيا بتصاميم مختارة من مجموعتي Serene Ready-to-Wear 2024 و She Is Now Ready-to-Wear 2025، حيث عكست هذه الإطلالات رؤية الدار في ابتكار قطع جاهزة تتمتّع بروح عصرية ولمسات فنية متقنة. أما في فئة الهوت كوتور، فقد خطفت الأنظار بتصاميم من مجموعة The Muse Haute Couture ٢٠٢٥ التي منحت حضورها المزيد من القوة والجاذبية على المنصّة العالمية.

وقد تُوّجت أوليفيا ياسي وصيفة رابعة في مسابقة ملكة جمال الكون ٢٠٢٥، لتشكّل إطلالاتها جزءًا أساسيًا من هذه الرحلة الاستثنائية ومسيرتها المتألّقة في عالم الجمال.

جاكي براكامونتس تتألّق بتصميم مبهر من The Muse Haute Couture 2025

من جهة أخرى، لفتت الإعلامية والممثلة العالمية جاكي براكامونتس، مقدّمة قناة Telemundo، الأنظار بفستان استثنائي من مجموعة The Muse Haute Couture 2025 من توقيع Khaled and Marwan Maison de Couture. وقد جاء التصميم ليجسّد ذوقًا عالميًا رفيعًا يعكس براعة المصممين في ابتكار قطع تحمل طابعًا دراميًا فاخرًا مع إبراز الأنوثة بأعلى درجات الرقي.

Khaled and Marwan Maison de Couture: بصمة عربية برؤية عالمية

يمثّل هذا الحضور محطة جديدة تكرّس مكانة Khaled and Marwan Maison de Couture كعلامة عربية تمتلك رؤية تصميمية مبتكرة، تجمع بين الجرأة الإبداعية وفخامة الهوت كوتور، وبين العصرية الراقية في عالم الـ Ready-to-Wear.

ومع إطلالات أوليفيا ياسي وجاكي براكامونتس، يواصل المصممان ترسيخ حضور علامتهما بين أبرز الخيارات المفضّلة للنجمات في أهم المحافل الدولية.