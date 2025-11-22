صدمة لعشاق مسلسل “الطبيب”.. استبعاد ألينا بوز واستبدالها بسيلا تورك أوغلو رسميًا

دبي - فريق التحرير: شهد مسلسل “الطبيب” (DOC) تطوّرًا مفاجئًا بعد إعلان تقارير تركية رسميًا انفصال الممثلة ألينا بوز عن العمل، وتأكيد أن الممثلة سيلا ترك أوغلو ستحلّ مكانها في الدور الرئيسي.

وأوضحت التقارير أن الخبر فُهِم بشكل خاطئ لدى البعض، وتم تفسيره على أنّ ألينا طُردت من العمل، بينما الحقيقة أنّ ألينا انفصلت بنفسها، وبعدها جرى ترشيح سيلا بديلة عنها.

وأوضحت المصادر أن مخرج المسلسل هاكان كيرفاج كان له تأثير واضح في ترشيح سيلا، وذلك لكونه عمل سابقًا مخرجًا لمسلسل “شراب التوت” لثلاثة مواسم، حيث كانت سيلا تورك أوغلو إحدى بطلاته، ما جعله يفضّل اقتراح اسمها بعد خروج ألينا. وشدّدت التقارير على أن دور هاكان اقتصر على ترشيح سيلا بعد انفصال ألينا، وليس له أي علاقة بقرار مغادرة ألينا للعمل.

تفاصيل الإنتاج والكاست

حتى الآن، يستعد فريق مسلسل “الطبيب” للانطلاق في التصوير خلال شهر ديسمبر، على أن يبدأ عرضه في يناير عبر قناة NOW. العمل من إنتاج Dass Yapım، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع يغيت أوزشينار و شكران أوفالي للانضمام إلى طاقم المسلسل.

المسلسل من كتابة بينار بولوت و أونور كورلاب، المعروفين بأعمال ناجحة مثل: “الطبيب المعجزة” – “20 دقيقة” – “الصامتون” – “إيزيل” – “أميرة بلا تاج”.

أما الإخراج فيتولاه لـ هاكان كيرفاج، صاحب أعمال: مسلسل “شراب التوت” (ثلاثة مواسم)، فيلم “في أيدي أمينة” بجزئيه الأول والثاني، “المنظمة”، و”أجمل منك”.

القصة

تدور أحداث المسلسل حول الاستشاري إينان كورال (إبراهيم شيليكول)، أحد أبرز أطباء مستشفى “تيرا” وأكثرهم نجاحًا، والذي يفقد ذاكرته بعد إصابته في هجوم مسلّح يخضع إثره لعملية جراحية خطيرة. يستيقظ إينان ليجد أنه لا يتذكّر 12 عامًا من حياته: لا ماضيه، ولا حاضره، ولا علاقاته، ولا تفاصيل هويته التي عاشها طوال السنوات الماضية.

ورغم مرور الزمن، يفشل إينان في تذكّر اسم (سيلا توك اوغلو)، المرأة الوحيدة التي أحبها بصدق، بينما لا يزال يحمل مشاعر تجاه زوجته السابقة التي أصبحت جزءًا من ماضٍ لا يستطيع فهمه. الطبيب القاسي والمنعزل والوحيد يجد نفسه عالقًا بين حياتين: حياة لا يتذكّرها، وحياة لا يعرف كيف يعود إليها.

يبدأ رحلة مؤلمة لإعادة اكتشاف ذاته، ويواجه صداقات نسيها، حبًا انكسر، عائلة تفرّقت، وضميرًا ثقيلًا يحاسبه… فيما يحاول أن يوازن بين كونه طبيبًا ناجحًا ومريضًا فاقدًا لهويته في الوقت نفسه.