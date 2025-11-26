إيلون ماسك: أسطول سيارات الأجرة الذاتية في أوستن سيتضاعف الشهر المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ 12 ساعة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2025 10:32 صباحًا

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يوم الثلاثاء أن عدد سيارات الأجرة الذاتية في أوستن بولاية تكساس سيتضاعف في ديسمبر، بعد إطلاق خدمة القيادة الذاتية بالمدينة في يونيو الماضي.

وفي منشور على منصة إكس، قال ماسك: “أسطول تسلا من سيارات الأجرة الذاتية في أوستن سيتضاعف تقريباً الشهر المقبل”. ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للسيارات المشغّلة حالياً.

وتعمل خدمة تسلا للتاكسي الآلي في الوقت الحالي في أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، مع وجود مراقبين للسلامة داخل المركبات. كما حصلت الشركة مؤخراً على تصريح لتشغيل خدمة نقل الركاب في ولاية أريزونا.

وكان ماسك قد صرح في أكتوبر الماضي أنه يتوقع أن تعمل سيارات الأجرة الذاتية بدون مراقبي السلامة في مناطق واسعة من أوستن خلال العام، وأن تنتشر الخدمة في 8 إلى 10 مناطق حضرية بحلول نهاية 2025.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من تحديات الصناعة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف، واللوائح الصارمة، والتحقيقات الاتحادية، لتشهد صناعة سيارات الأجرة الذاتية انتعاشاً بفضل توسع شركات كبرى مثل تسلا ووايمو التابعة لألفابت وزوكس التابعة لأمازون.