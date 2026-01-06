بعد إصرار أولادها… سيلين ديون تخوض تجربة جديدة وتكشف التفاصيل

دبي - فريق التحرير: كشفت سيلين ديون، النّجمة الكنديّة-الفرنسيّة، عن انضمامها رسميًّا إلى تطبيق «تيك توك» من خلال فيديو طريف نشرته على المنصّة.

وقالت ديون (سبعة وخمسون عامًا) في الفيديو الّذي صُوّر أمام أفق مدينة، وهي ترتدي قميصًا أسود كُتب عليه اسمها: “اسمي سيلين. كم عمري؟ لديّ أولاد”.

ثمّ نقلت كلام أبنائها قائلة: “يجب أن نضعك على تيك توك”.

لتردّ مازحة: “على تيك توك؟ سمعتُ هذا من قبل. فجأة أصبحتُ شخصًا عصريًّا. سيلين ديون أصبحت “كول”. هذا أمر مذهل. تيك توك، ها أنا قادمة. تشاو”.

وفي خانة التّعليق، كتبت: “قالوا لي: سيلين، حان الوقت… فسألت: وقت ماذا؟ واتّضح أنّه وقت شيء جديد تمامًا. ثم قال فريقي إنّهم سيتولّون كل شيء، وأعادوا لي هاتفي واختفوا بهدوء. وها أنا هنا، أتعلّم كيف يعمل عالم تيك توك… فيديو بعد فيديو! شكرًا لوجودكم هنا، سعيدة لأنّنا معًا”.

وعلى الرّغم من أنّ الفيديو بدا وكأنه إعلان انضمامها الجديد إلى التّطبيق، فإنّ حساب سيلين ديون كان موجودًا منذ فترة. إلّا أنها في الأسابيع الأخيرة كثّفت حضورها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وفي ليلة رأس السّنة، وجّهت ديون رسالة مفعمة بالامتنان إلى جمهورها

وقبل أيّام، وتحديدًا في الرّابع والعشرين من ديسمبر، عرضت ديون فيديو احتفاليًّا بمناسبة الأعياد، وقدّمت فيه لمستها الخاصّة على مشهد شهير من فيلم How the Grinch Stole Christmas الصادر عام ٢٠٠٠.