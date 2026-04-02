- 1/2
- 2/2
دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة “Endscene Productions” عن عودة المسرحية المنتظرة “غمض عين فتح عين” إلى خشبة المسرح، وذلك في عرض استثنائي لليلة واحدة فقط، بعد الأصداء الإيجابية الواسعة التي رافقت عروضها السابقة.
المسرحية التي تجمع الثنائي المميز سينتيا كرم وفؤاد يمين، هي من كتابة وإخراج كريم شبلي وسارة عبدو، الثنائي الذي سبق وقدم نجاحات مسرحية لافتة كان أبرزها مسرحية “معمول”.
ومن المقرر أن يستقبل مسرح “لا سيتي” في منطقة جونيه الجمهور يوم ١٦ نيسان/أبريل المقبل، حيث تفتح الأبواب للعرض الذي يحمل شعار التمسك بالفن والحياة رغم كل الظروف. وقد حددت الجهة المنظمة وقت إغلاق الأبواب تمام الساعة ٨:١٥ مساءً.
يُذكر أن التذاكر متوفرة حالياً لدى “Antoine Ticketing”، كما يمكن للجمهور الاستفسار والحجز من خلال الروابط الرسمية التابعة للشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر سينتيا كرم وفؤاد يمين يجتمعان مجدداً لليلة واحدة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.