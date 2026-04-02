بالصور – جيجي حديد بملامحٍ جديدة: تحوّل جريء إلى “بيكسي بوب” يبدّل هويتها البصرية

دبي - فريق التحرير: استعرضت جيجي حديد واحدة من أقصر تسريحاتها على الإطلاق، بعدما ظهرت بقصة شعر جريئة من نوع “البيكسي” في أحدث حملة إعلانية لها.

فقد استبدلت عارضة الأزياء العالمية خصلاتها الطويلة البنية ذات اللون الهادئ بقصة “بيكسي” أنيقة ضمن أحدث حملة إعلانية لها.

وبينما كانت جيجي تتألق بعدة حقائب ملوّنة من الحملة الاعلانية، كانت تسريحتها الجديدة هي العنصر الأكثر لفتًا للأنظار، إذ ظهرت بشعر أشقر قصير جدًا بدرجة أفتح بكثير من لونها البني الأخير، مع خصلات تحيط بالوجه وغرّة أمامية.

ورغم أن جيجي البالغة من العمر ثلاثين عامًا خطفت الأنظار بهذه القصة الجريئة، إلا أنها كانت قد ظهرت في وقت سابق من هذا العام بأغمق لون شعر في مسيرتها. فقد نشر مصفف شعرها ديميتريس جيانيتوس صورة لها في يناير، ظهرت فيها بقصة قصيرة باللون الأسود، وعلّق عليها قائلاً: “ميني بوب أسود مطفي”.

ويُعرف عن جيجي حبّها للتجديد وتجربة الإطلالات المختلفة، إذ سبق أن ظهرت بشعر بلاتيني طويل في عام ٢٠٢٢، كما اعتمدت قصة بيكسي مستوحاة من أسلوب “تويغي” في عام ٢٠١٧.